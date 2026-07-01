Después de 12 años
Jacob Petrus despide al equipo histórico de 'Aquí la Tierra' tras su drástica reestructuración: "Hicieron grande a este programa"
El presentador dice adiós en directo a los reporteros que abandonan el programa debido a la internalización de RTVE: "Gracias por vuestro talento y generosidad"
Kevin Rodríguez
'Aquí la Tierra' ha cerrado una de sus emisiones más amargas. El magacín divulgativo de La 1 puso fin este martes, 30 de junio, a una era de 12 años de éxito ininterrumpido. Lo hizo con una emotiva despedida por parte de su presentador, Jacob Petrus, dedicada a todos los reporteros y rostros de la pantalla que se ven obligados a dejar el programa debido a la internalización de la producción impuesta por RTVE.
A pesar de haber cerrado la mejor temporada de su historia, el compromiso del presidente de RTVE, José Pablo López, de producir el formato con medios propios ha provocado un auténtico terremoto interno. Jacob Petrus, que sí continuará al frente del espacio de lunes a viernes, aprovechó los últimos minutos del programa para rendir un sentido homenaje a sus compañeros salientes.
"Ha llegado el momento de despedirnos y lo vamos a hacer mirando al cielo y a la luna de fresa que pudimos disfrutar ayer. Unas imágenes perfectas para agradecer a las maravillosas lunáticas y lunáticos que durante 12 años han hecho grande este programa y que hoy ceden el relevo a los nuevos compañeros de la casa, en esta nueva etapa. Gracias a todos por vuestro talento y vuestra generosidad. De todo corazón, desde 'Aquí la Tierra'".
Las redes sociales del programa también se inundaron de nostalgia para despedir a los profesionales que se marchan: "Nos despedimos mirando la luna de fresa (...). Así agradecemos a los lunáticos y lunáticas que durante 12 años hicieron grande este programa y que hoy pasan el relevo a los nuevos compañeros. Talento, generosidad y cariño".
A partir de este miércoles, 1 de julio, el programa pasa a manos de profesionales fijos de la corporación pública, lo que ha supuesto también el adiós de los presentadores del fin de semana, Quico Taronjí e Isabel Moreno. Su relevo lo tomará Marc Santandreu, quien no ha ocultado la cara amarga de este proceso de internalización.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El primer nido de avispa asiática en Valencia no es el peligroso: la reina ya construye otro mucho mayor
- El pueblo menos habitado de Valencia 'se abre al mundo' con un nuevo mirador y dos viviendas para alquiler social
- Estas son las poblaciones valencianas donde cae el precio de la vivienda usada
- La Audiencia condena a 147 años y medio de cárcel a los principales 14 narcos de València de la trama de Sky por importar 1.650 kilos de cocaína
- Las obras tras la dana en un colegio de Alfafar sacan a la luz 1.600 metros cuadrados de amianto en los techos
- Las seis nuevas banderas negras del litoral valenciano: estas son las playas y espacios naturales señalados
- Desaparece un trabajador del Ayuntamiento de Manises en San Antonio de Benagéber
- Alaquàs comprará el convento de la Puríssima a los jesuitas por 3,6 millones de euros