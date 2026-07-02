Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Videopodcast accidente metroEmpleo EdwardsMercado laboral ValenciaTráfico Valencia hoyrobo SorollaImserso Comunidad ValencianaParque acuático Comunitat Valenciana
instagramlinkedin

Pablo Motos echa el cierre a la temporada de 'El Hormiguero' con doble dardo: a Siro López por su futuro en Antena 3 y a Marcos Llorente por el protector solar

El presentador se despide por vacaciones respondiendo con ironía a los rumores de cancelación

Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

Pablo Motos en 'El Hormiguero'. / Antena 3

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

Pablo Motos se ha despedido de la audiencia de 'El Hormiguero' para dar comienzo a sus merecidas vacaciones de verano. Sin embargo, fiel a su estilo y consciente de todo lo que se mueve en los mentideros televisivos, el de Requena no ha querido irse de plató sin soltar un doble y sonado mensaje que ha sacudido las redes sociales en las últimas horas.

Aprovechando los minutos finales de la última emisión de la temporada, el presentador miró fijamente a cámara para hacer balance del año y, de paso, ajustar un par de cuentas pendientes.

El primer gran mensaje de Pablo Motos fue directo a los despachos de la competencia y a los sectores que, según él, llevan meses vaticinando el declive del show de las hormigas de Antena 3. Con tono irónico y visiblemente satisfecho por volver a coronar el curso cinematográfico en lo más alto de las audiencias, el comunicador zanjó cualquier tipo de rumor sobre una posible crisis o final del formato.

Sin perder la ironía, Motos lanzó un consejo veraniego a toda su audiencia que escondía un dardo directo hacia las críticas recibidas por las controvertidas declaraciones de uno de sus invitados estrella de los últimos meses sobre la exposición al sol.

Noticias relacionadas y más

"Nosotros volvemos en septiembre con algunas novedades que todavía no podemos contar, pero creo que van a gustar bastante. Feliz verano a todos, poneos protector para el sol, cuidaos mucho y os queremos", fue el mensaje que lanzó el presentador.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desalojadas 30 personas en la Universitat Politècnica por un incendio
  2. La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano
  3. Las seis nuevas banderas negras del litoral valenciano: estas son las playas y espacios naturales señalados
  4. Rod Stewart convierte el Roig Arena en el pub más grande de València
  5. Paco Roig, Pedro Cortés, Juan Bautista Soler, Intercity, azulejeros de Castelló... los mayores morosos a Hacienda en la Comunitat Valenciana
  6. El pueblo menos habitado de Valencia 'se abre al mundo' con un nuevo mirador y dos viviendas para alquiler social
  7. Se lleva sin permiso a su bebé del Port de Sagunt y acaba detenido en Huesca
  8. Los destinos de la Comunitat Valenciana del Imserso 26-27: dónde se puede viajar y precios

Arranca el proyecto medioambiental y educativo “Los miércoles en l’Eixereta” de Burjassot

Arranca el proyecto medioambiental y educativo “Los miércoles en l’Eixereta” de Burjassot

Feria Valencia acoge el mayor festival de videojuegos, e-sports y cultura digital de España

Feria Valencia acoge el mayor festival de videojuegos, e-sports y cultura digital de España

Los miembros de 200 tribunales de las oposiciones docentes de 2025 llevan 400 días sin cobrar

Los miembros de 200 tribunales de las oposiciones docentes de 2025 llevan 400 días sin cobrar

La sociedad israelí exige una comisión estatal de investigación 1.000 días después del ataque de Hamás del 7 de octubre

La sociedad israelí exige una comisión estatal de investigación 1.000 días después del ataque de Hamás del 7 de octubre

El consultorio auxiliar de la playa de Puçol abrirá los 365 días del año

El consultorio auxiliar de la playa de Puçol abrirá los 365 días del año

Sólo un tercio de los transportistas valencianos sube precios por el aumento del gasóleo

Sólo un tercio de los transportistas valencianos sube precios por el aumento del gasóleo

El Certamen Internacional de Bandes de Música obté la declaració de Festa d’Interés Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana

El Certamen Internacional de Bandes de Música obté la declaració de Festa d’Interés Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana
Tracking Pixel Contents