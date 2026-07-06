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Recién casados

Suso y Marieta revelan el gesto especial que él tuvo en plena boda y cómo acabó la celebración para la novia, sin consumar en la noche de bodas

La pareja se dio el ‘sí, quiero’ en una finca de Toledo ante 220 invitados y compartió sus primeras sensaciones en ‘Fiesta’.

Suso y Marieta en su boda

Suso y Marieta en su boda / Telecinco

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Carlos Merenciano

Madrid

Suso Álvarez y Marieta Díaz ya son marido y mujer. La pareja celebró este viernes su boda en una finca de Toledo, rodeada de 220 invitados, y este fin de semana ha concedido sus primeras declaraciones a ‘Fiesta’ tras una ceremonia que ambos definieron como uno de los momentos más emocionantes de su vida.

Marieta reconoció que la imagen más especial del día fue ver a Suso esperándola junto al altar: “No quería que pasaran los minutos, no quería que se acabara, fue un sueño hecho realidad”. La alicantina aseguró que, al acercarse a él, dejó de ver al resto de los invitados: “Solo le veía a él”.

Suso también se emocionó al recordar la entrada de su ya mujer: “Me pasé toda la ceremonia temblando y llorando”. El colaborador admitió que no esperaba derrumbarse de esa manera, pero que al verla no pudo contener las lágrimas: “Era como si bajara un ángel del cielo”.

La entrevista dejó además un momento divertido cuando Marieta habló con naturalidad de la noche de bodas. Al ser preguntada por la posibilidad de tener hijos, respondió que todavía no habían consumado el matrimonio: “Yo no pude porque acabé la noche trifásica, he pasado la noche abrazada al váter”. Suso, por su parte, no escondió sus ganas de formar una familia: “Estoy deseando que seamos padres”.

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La fiesta también incluyó un gesto inesperado del novio. Suso contó que había un tatuador para los invitados y decidió tatuarse el nombre de “María”, como él y su familia llaman cariñosamente a la novia. Un detalle con el que quiso sellar su primer gran gesto de amor ya como marido.

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Fuente: El Periódico

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