Se acaba
Último duelo de la temporada de Henar Álvarez y Marc Giró: ¿quiénes serán los invitados de 'Al cielo con ella' y 'Cara al show'?
Los espacios de La 1 y La Sexta emiten sus últimas entregas antes de descansar durante el verano.
Carlos Merenciano
Marc Giró y Henar Álvarez vivirán este martes, 7 de julio, su último enfrentamiento de la temporada en el prime time televisivo. ‘Cara al show’ y ‘Al cielo con ella’ despedirán sus respectivas etapas antes del parón estival con una nueva batalla de invitados entre La Sexta y La 1.
En La Sexta, Marc Giró cerrará la primera temporada de ‘Cara al show’ con Roberto Leal, Quim Gutiérrez y Joan Pradells. El presentador de ‘Pasapalabra’ acudirá al programa tras publicar su primera novela, ‘El sótano’, mientras el actor catalán presentará la comedia ‘Haciendo amigos’. Pradells, por su parte, llegará al plató como uno de los nombres más reconocidos del culturismo español en redes sociales.
Henar Álvarez también dirá adiós a la temporada de ‘Al cielo con ella’ en La 1. La humorista recibirá a Ana Torroja y a Lola Lolita en una entrega que combinará música, redes sociales y humor. La cantante repasará su trayectoria, mientras la creadora de contenido hablará de su crecimiento en internet y de la exposición que supone vivir bajo el foco digital.
El duelo llega a su fin después de varios meses en los que ambos formatos han competido semanalmente con propuestas muy similares. Por el momento, y a falta de la emisión de este último programa, Henar Álvarez acumula una media del 8,6% de share, mientras que Giró en La Sexta se hace con la media de temporada de un 5,8% de cuota de pantalla.
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Fuente: El Periódico
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