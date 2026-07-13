Salida voluntaria
Dimite uno de los principales directivos de Mediaset en plena crisis de audiencia de Telecinco
Unai Iparragirre deja por sorpresa su puesto como director de antena de la compañía, ocho meses después de asumirlo
Redacción Yotele
El organigrama de Mediaset se reorganizará de manera forzosa a partir de la próxima temporada tras la salida de Unai Iparragirre, hasta ahora director de antena de la compañía, que ha dejado su cargo de manera voluntaria, ocho meses después de asumirlo.
Procedente de la dirección general de EITB, el directivo aportaba un largo currículo en el sector y llegaba al grupo privado para trazar una nueva estrategia de programación que m permitiera levantar sus bajos datos de audiencia, en caída sostenida y ya muy lejos de La 1 y Antena 3.
No obstante, durante este periodo en el que Iparragirre ha sido director de antena de Mediaset, cargo en el que sucedió a Javier López Cuenllas, se ha logrado un hito positivo: Cuatro ha remontado y ya supera de manera habitual a laSexta, que desde hace un año atraviesa una situación de caída libre.
La noticia de la salida voluntaria de Ibai Iparragirre, adelantada por El Confi TV y verificada por YOTELE, se produce en un momento muy convulso para Telecinco, en el que los datos de audiencia continúan bajando mes tras mes. En el último mes, se ha puesto en marcha una batería de estrenos en la franja de tarde, con 'De lunes a viernes' como gran estandarte, para intentar recuperar la esencia de una televisión desenfadada y entretenida que durante décadas estuvo presente en el ADN de Telecinco.
Por el momento, los datos no están siendo positivos. Aunque el contexto del Mundial de fútbol distorsiona el consumo, ni 'Amor.. o lo que surja' con Carlos Lozano (que ya ha caído algunos días por debajo del 6%), ni 'El verano se mueve' con Ion Aramendi (en torno al 7% de share) parecen dar muestras de haber provocado interés en los espectadores. Solo el magacín del corazón producido por Mandarina parece tener algo de futuro, sin haber obtenido de momento cifras brillantes (alrededor del 8% de media en su primera semana).
Se desconocen los motivos que han llevado a Unai Iparragirre a abandonar su puesto como Director de antena Mediaset ni si ha tomado esta decisión porque ya tiene un nuevo destino profesional.
Fuente: El Periódico
- El robo por el método Faraday se cuela en el Pirata Festival de Gandia
- Vecinos de San Antonio de Benagéber rechazan la instalación de pantallas acústicas junto a la autovía: 'Alcalde, no a las pantallas
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Tener hijos permite sumar hasta cinco años de cotización
- Mucho más que tres carriles: los expertos reflexionan sobre el Paseo García Lorca
- Vox exige al PP usar la inspección educativa contra los docentes por 'adoctrinamiento
- Emoción y lágrimas en el concierto de Alejandro Sanz en València: Recuerdo a la dana y el abrazo con una afectada de Paiporta sobre el escenario
- Las aulas valencianas vivirán hasta 2041 una explosión de alumnos de Infantil mientras caerán los de Bachiller
- El pueblo valenciano de Nuria Roca en el que pasa sus verano: 'Es como volver a ser pequeño