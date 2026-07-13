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Salida voluntaria

Dimite uno de los principales directivos de Mediaset en plena crisis de audiencia de Telecinco

Unai Iparragirre deja por sorpresa su puesto como director de antena de la compañía, ocho meses después de asumirlo

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Redacción Yotele

Madrid

El organigrama de Mediaset se reorganizará de manera forzosa a partir de la próxima temporada tras la salida de Unai Iparragirre, hasta ahora director de antena de la compañía, que ha dejado su cargo de manera voluntaria, ocho meses después de asumirlo.

Procedente de la dirección general de EITB, el directivo aportaba un largo currículo en el sector y llegaba al grupo privado para trazar una nueva estrategia de programación que m permitiera levantar sus bajos datos de audiencia, en caída sostenida y ya muy lejos de La 1 y Antena 3.  

No obstante, durante este periodo en el que Iparragirre ha sido director de antena de Mediaset, cargo en el que sucedió a Javier López Cuenllas, se ha logrado un hito positivo: Cuatro ha remontado y ya supera de manera habitual a laSexta, que desde hace un año atraviesa una situación de caída libre. 

La noticia de la salida voluntaria de Ibai Iparragirre, adelantada por El Confi TV y verificada por YOTELE, se produce en un momento muy convulso para Telecinco, en el que los datos de audiencia continúan bajando mes tras mes. En el último mes, se ha puesto en marcha una batería de estrenos en la franja de tarde, con 'De lunes a viernes' como gran estandarte, para intentar recuperar la esencia de una televisión desenfadada y entretenida que durante décadas estuvo presente en el ADN de Telecinco

Por el momento, los datos no están siendo positivos. Aunque el contexto del Mundial de fútbol distorsiona el consumo, ni 'Amor.. o lo que surja' con Carlos Lozano (que ya ha caído algunos días por debajo del 6%), ni 'El verano se mueve' con Ion Aramendi (en torno al 7% de share) parecen dar muestras de haber provocado interés en los espectadores. Solo el magacín del corazón producido por Mandarina parece tener algo de futuro, sin haber obtenido de momento cifras brillantes (alrededor del 8% de media en su primera semana). 

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Se desconocen los motivos que han llevado a Unai Iparragirre a abandonar su puesto como Director de antena Mediaset ni si ha tomado esta decisión porque ya tiene un nuevo destino profesional. 

Fuente: El Periódico

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