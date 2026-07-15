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¿Quién es Elena G. Durán, la periodista de DAZN que juega a “los puñitos” con la Selección Española y crea contenido con los jugadores?

La reportera se ha convertido en una de las caras más reconocibles del Mundial por su manera de acercarse a los jugadores con entrevistas, regalos y preguntas lejos del fútbol.

Elena G. Durán, periodista de DAZN.

Elena G. Durán, periodista de DAZN. / Instagram

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Carlos Merenciano

Madrid

Elena G. Durán se ha ganado un sitio propio en la cobertura del Mundial 2026 con una fórmula distinta a la habitual. La periodista de DAZN no se ha limitado a preguntar por partidos, resultados o rivales, sino que ha construido una línea de contenido mucho más cercana con los jugadores de la Selección Española, sus familias y el entorno del equipo durante las últimas semanas.

Preguntas lejos del césped

Uno de sus sellos más reconocibles es el juego de “los puñitos”, una dinámica en la que choca puños con los jugadores y les regala chucherías, que lleva haciendo desde hace varias semanas con los futbolistas. De hecho, tras el partido contra la Selección de Francia, los jugadores estaban esperándola, tanto a ella como a sus regalos dulces.

A través de ese gesto, Durán rompe la distancia habitual entre reportera y jugador y genera conversaciones más relajadas, con preguntas que no siempre tienen que ver con el fútbol: desde “¿cuál es tu anime favorito?” hasta “¿de qué te has pedido la pizza?”.

Ese tono más informal le ha permitido mostrar una cara menos rígida de los internacionales españoles. En plena concentración mundialista, sus piezas se han movido entre la entrevista breve, el contenido viral y el retrato cotidiano de unos jugadores que también responden sobre gustos, bromas, regalos o detalles personales.

Regalos, familias y complicidad con los jugadores

Durante estas semanas, Elena G. Durán también ha entrevistado a familiares de los futbolistas y ha protagonizado varios momentos comentados con algunos de los nombres más seguidos de la Selección. La reportera ha entregado regalos a Lamine Yamal y a Luis de la Fuente.

Uno de esos momentos llegó con Marcos Llorente, que le regaló las propias gafas de sol que llevaba en ese momento por su cumpleaños. También se hizo viral su intercambio con Unai Simón, cuando el portero le devolvió el gesto de los puñitos y le entregó una chuchería después del pase de España a la final.

Una periodista convertida en personaje del Mundial

El éxito de Elena G. Durán tiene que ver con una forma de cubrir a la Selección que conecta especialmente con redes sociales. Sus contenidos funcionan porque no buscan únicamente la declaración deportiva, sino pequeñas escenas de personalidad: qué comen los jugadores, qué ven, qué escuchan, qué les hace gracia o cómo reaccionan ante un regalo inesperado.

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Esta cobertura refleja una tendencia cada vez más visible en el periodismo deportivo: mezclar información, entretenimiento y contenido pensado para redes sin perder el acceso a los protagonistas. DAZN ha encontrado en ella una figura capaz de acercar a la Selección a un público joven, con piezas breves, preguntas inesperadas y un tono más cercano, que cada día generan millones de visitas en redes.

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Fuente: El Periódico

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