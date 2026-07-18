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Mazazo judicial definitivo para Toño Sanchís: ratificada su condena a dos años de prisión por estafar a Belén Esteban

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima el recurso del exrepresentante y confirma que se apropió de casi medio millón de euros

Toño Sanchís

Toño Sanchís

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Kevin Rodríguez

Tenerife

Giro definitivo en la batalla legal más mediática de la televisión. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado este viernes la sentencia que condena a dos años de prisión a Toño Sanchís por un delito de apropiación indebida. El que fuera el mánager más poderoso de la pequeña pantalla ve cómo la justicia ratifica que se quedó con algo más de 475.000 euros de la que fuera su representada estrella y amiga íntima, Belén Esteban.

De este modo, el TSJM desestima el recurso interpuesto por Sanchís contra la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en noviembre de 2025. Además de la pena de cárcel, el exrepresentante se enfrenta a una multa de 2.100 euros y a la obligación de indemnizar a la colaboradora de televisión con la cantidad final que se determine en la ejecución de la sentencia.

Así funcionaba el "engaño" a la colaboradora

Los hechos probados se remontan a mayo de 2009, cuando la excolaboradora de Sálvame y actual participante de formatos como La familia de la tele firmó un contrato de representación exclusiva con la Agencia de Servicios Lorant S.L., una sociedad gestionada en la sombra por el propio Toño Sanchís mientras su mujer figuraba solo de forma legal.

El acuerdo estipulaba que la agencia se quedaría con un 20% de comisión, transfiriendo el 80% restante a la sociedad de Belén (BEM Imaging SL). Sin embargo, aprovechándose de la "plena confianza" que la de Paracuellos tenía en él —ya que ella jamás supervisaba las cuentas—, Sanchís empezó a aplicar comisiones muy superiores a las pactadas y a ocultarle las cifras reales de sus contratos.

A través de esta técnica, Sanchís se apoderó de dinero correspondiente a contratos de Belén con grandes productoras y editoriales como Gestmusic, Endemol, RBA Lecturas y, especialmente, La Fábrica de la Tele, donde el desvío superó los 164.000 euros. En total, el perjuicio económico para la colaboradora ascendió a 475.571 euros.

Un calvario judicial que llega a su fin

La ruptura entre manager y televisión estalló por los aires en 2015 cuando Belén Esteban, ante las sospechas y la negativa de Toño a rendir cuentas, decidió llevar el caso a los tribunales. Aunque la de Paracuellos logró ganar en primera instancia y la empresa de Sanchís fue condenada a pagar, la sociedad quebró y entró en concurso de acreedores en 2020.

Hasta la fecha, la colaboradora solo había podido recuperar 49.318 euros en efectivo y la famosa casa de Toño Sanchís en régimen de subasta (tasada en 375.000 euros pero con una pesada hipoteca a cuestas).

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Ahora, el TSJM cierra el círculo y tumba la defensa de Toño Sanchís, asegurando que la sentencia es rotunda y cuenta con pruebas más que suficientes (facturas, informes contables y periciales) que demuestran que él era el "administrador de hecho" y el único cerebro detrás del desvío de los ingresos de la Esteban. Un durísimo golpe judicial que deja al exmánager a un paso de prisión.

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Fuente: El Periódico

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