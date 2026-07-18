Mundial 2026
¿A qué hora es el show de medio tiempo del Mundial 2026 con Shakira, Madonna, BTS y Laura Pausini y dónde verlo?
Justin Bieber, BTS y Coldplay completan el flamante cartel de un espectáculo que pretende competir con la SuperBowl
Redacción Yotele
La Final del Mundial 2026 no solo paralizará el planeta por el épico duelo entre España y Argentina, sino por un hito sin precedentes: la FIFA se rinde al estilo de la Super Bowl y estrenará su primer show de medio tiempo.
La FIFA ha tirado la casa por la ventana con un elenco internacional que mezcla nostalgia, pop global, K-Pop y pura energía latina. El espectáculo estará bajo la dirección creativa de Chris Martin, el líder de Coldplay, quien pilotará una gala que combina música, entretenimiento y la pasión del fútbol.
Shakira, Madonna, Laura Pausini, BTS, Justin Bieber, Coldplay, Robbie Williams, Burna Boy, Gustavo Dudamel junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, se reunirán en Nueva York para protagonizar este espectáculo que promete cambiar la historia de los Mundiales de fútbol.
Horarios y duración: ¿A qué hora ver el show de medio tiempo?
Este domingo 19 de julio la final comenzará a las 21:00 horas, pero el despliegue televisivo comenzará mucho antes con la ceremonia de clausura, que iniciará en torno a las 19:30 horas. A partir de las 21:48 horas está previsto que comience el show de medio tiempo.
De manera oficial, la FIFA ha programado un show de 17 minutos de música en vivo. Sin embargo, las redes y diversos reportes ya echan humo: se rumorea que la transmisión televisiva podría alargarse debido al brutal despliegue técnico que requiere el montaje y desmontaje del escenario en tiempo récord sobre el césped.
Como no podía ser de otra manera, la televisión pública se vestirá de gala para esta cita histórica. La 1 de TVE retransmitirá en riguroso directo tanto el partido como este esperado espectáculo musical, garantizando una cobertura total y en abierto para que nadie se pierda el que ya es el evento televisivo del año. Además, los espectadores podrán seguir toda la emoción online y desde cualquier dispositivo a través de la plataforma RTVE Play.
Fuente: El Periódico
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