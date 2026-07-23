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Pablo Iglesias atiza a Yolanda Díaz desde RTVE tras su candidatura a la OIT: "Será la afiliada de CCOO mejor pagada de la historia"

El exlíder de Podemos reacciona al anuncio de Pedro Sánchez, asegurando que el puesto en el organismo internacional es un "premio a los servicios prestados"

Pablo Iglesias en 'Malas lenguas' y Yolanda Díaz en 'La mirada crítica'.

Pablo Iglesias en 'Malas lenguas' y Yolanda Díaz en 'La mirada crítica'. / LA 1 / TELECINCO

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Kevin Rodríguez

Madrid

El tablero político ha vuelto a sacudirse tras el anuncio de Pedro Sánchez sobre el futuro internacional de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El Gobierno ha presentado oficialmente su candidatura para liderar la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un movimiento que no ha tardado en generar reacciones de alto voltaje en el panorama mediático.

El jefe del Ejecutivo justificó la propuesta asegurando que Díaz ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales y el diálogo social. Sánchez subrayó que su trayectoria la convierte en una candidata excelente para que, por primera vez, una mujer y representación española se sitúen al frente de esta institución fundamental para la justicia social.

Respuesta tajante

La reacción de Pablo Iglesias no se ha hecho esperar. Durante su intervención en la tertulia de 'Las mañanas de RNE', el exvicepresidente del Gobierno lanzó un duro dardo a su antigua compañera de gabinete, enmarcando su nominación dentro de la política de recompensas del Ejecutivo.

Iglesias señaló que no sabe si es una buena candidata, pero afirmó con rotundidad que el Gobierno premia a quien tiene que premiar con este tipo de nombramientos. Según explicó el exlíder de Podemos, este puesto internacional corresponde a figuras que habitualmente nadie conoce pero que están muy bien remuneradas, lejos del foco de la presión política diaria.

"A Podemos no nos dieron embajadas"

En su análisis en las mañanas radiofónicas, Iglesias resumió el cargo como una posición cómoda con salarios notablemente superiores a los de un ministro o exvicepresidente. Fue entonces cuando dejó el titular más demoledor de la jornada al augurar que la ministra se convertirá en la afiliada de Comisiones Obreras mejor pagada de la historia.

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Además, el exdirigente morado aprovechó la ocasión para sacar pecho sobre la trayectoria de su formación política. Iglesias contrapuso la situación de Díaz con la de los cargos de Podemos que pasaron por el Gobierno, mostrando su orgullo porque a ninguno de ellos le ofrecieron un organismo internacional, una embajada ni ningún premio de este tipo tras su salida de la primera línea.

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Fuente: El Periódico

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