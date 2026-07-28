Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóExhumación Riba-rojaCarretera cortadas CastellónOla de calorFord AlmussafesRadiografía incendio Vall d'UixóPaliza Valencia
instagramlinkedin

Sanción televisiva

Más de 300.000 euros de multa a RTVE por la publicidad irregular de 'MasterChef'

La CNMC sanciona a la Corporación por promocionar vinos fuera del horario permitido y por emitir publicidad sin identificar en La 1.

Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz en 'MasterChef'

Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz en 'MasterChef' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

La CNMC ha sancionado a RTVE por dos infracciones graves relacionadas con distintas emisiones de 'MasterChef' y 'MasterChef Celebrity' en La 1. La multa propuesta ascendía a 512.168 euros, aunque la Corporación reconoció voluntariamente su responsabilidad y abonó la sanción de forma anticipada, por lo que el importe final quedó en 307.300,80 euros

El expediente afecta a emisiones de la 12ª edición de 'MasterChef' y de la 9ª edición de 'MasterChef Celebrity', emitidas el 5 de mayo y el 10 de noviembre de 2024. Según Competencia, en redifusiones del formato producidas entre las 10:42 y las 13:55 horas se incluyeron comunicaciones comerciales de vinos de 'MasterChef' fuera de la franja permitida. 

Publicidad sin identificar y vinos fuera de horario

La CNMC señala que en esas emisiones se mostraron botellas y copas de vino, se propusieron brindis y se hicieron referencias a la web de la vinoteca de 'MasterChef'. La normativa audiovisual solo permite anunciar bebidas alcohólicas de hasta 20 grados entre las 20:30 y las 5:00 horas, salvo excepciones, y exige un mensaje de consumo moderado y de bajo riesgo. 

El organismo también sanciona la promoción de otros productos y servicios vinculados al programa, como el restaurante, la aplicación oficial, los campamentos, libros de cocina o el videojuego. Estas comunicaciones aparecieron integradas en el propio formato, con intervención de presentadores o sus voces, pero sin la sobreimpresión permanente de “publicidad”

Noticias relacionadas

Competencia aclara que la advertencia de emplazamiento de producto no sustituye a la obligación de identificar una comunicación comercial cuando puede confundirse con el contenido editorial. La resolución deja así una nueva sanción para RTVE por el uso promocional de la marca 'MasterChef' dentro de sus emisiones.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
  2. Detenido por dejar en coma a un hombre de 46 años tras una brutal paliza en València
  3. El incendio forestal de la Vall d’Uixó devora 6.500 hectáreas con la esperanza de estabilizarlo
  4. Un incendio junto a la rotonda del Saler y el Oceanogràfic corta la autovía a las playas
  5. El incendio de la Vall d'Uixó está haciendo explotar restos de artillería de la Guerra Civil
  6. Volkswagen mantendrá el control de la gigafactoría de Sagunt tras dar entrada a su socio chino Gotion
  7. Muere Ramon Lapiedra i Civera, exrector de la Universitat de València y referente del valencianismo académico
  8. Susto en Ciutat Vella de Sagunt tras el paseo de tres jabalíes por los tejados de barrio

Els nous fitxatges del Llevant UE comencen a entendre’s

Els nous fitxatges del Llevant UE comencen a entendre’s

Valderrama confirma que los medios aéreos no pueden trabajar en la zona que más preocupa del incendio de la Vall d'Uixó

Valderrama confirma que los medios aéreos no pueden trabajar en la zona que más preocupa del incendio de la Vall d'Uixó

Paiporta asegura tener encarrilada la mayor reconstrucción de su historia un año después del pacto de gobierno

Paiporta asegura tener encarrilada la mayor reconstrucción de su historia un año después del pacto de gobierno

La Comunitat Valenciana alcanza un récord de ocupados: 2.495.800 trabajadores

La Comunitat Valenciana alcanza un récord de ocupados: 2.495.800 trabajadores

L'Alcúdia de Crespins avisa: multas de hasta 600 euros a los propietarios que no limpien sus solares ante el elevado riesgo de incendios

L'Alcúdia de Crespins avisa: multas de hasta 600 euros a los propietarios que no limpien sus solares ante el elevado riesgo de incendios

Sagunt lamenta la pérdida de Ramon Lapiedra

Sagunt lamenta la pérdida de Ramon Lapiedra

Las escritoras de la Vall d'Albaida salen en defensa de Isabel-Clara Simó y rechazan el cambio de nombre del IES de l'Alcúdia de Crespins

Las escritoras de la Vall d'Albaida salen en defensa de Isabel-Clara Simó y rechazan el cambio de nombre del IES de l'Alcúdia de Crespins

Todos los días son buenos para hacer deporte: Los sábados con "Levántate Corriendo" que organiza el Club el Garbí de Gandia

Todos los días son buenos para hacer deporte: Los sábados con "Levántate Corriendo" que organiza el Club el Garbí de Gandia
Tracking Pixel Contents