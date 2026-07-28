Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóExhumación Riba-rojaCarretera cortadas CastellónOla de calorFord AlmussafesRadiografía incendio Vall d'UixóPaliza Valencia
instagramlinkedin

Normas claras

'Saber y ganar' lanza un serio aviso a sus seguidores tras los ataques en redes a los concursantes

El concurso de La 2 recuerda que acepta opiniones y comentarios, pero no insultos ni faltas de respeto.

Jordi Hurtado en 'Saber y Ganar'

Jordi Hurtado en 'Saber y Ganar' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

'Saber y ganar' ha publicado un mensaje en sus redes sociales para recordar las normas básicas de convivencia dentro de su comunidad digital. El concurso de La 2 ha querido dejar claro que permite el debate y las opiniones de sus seguidores, pero no los ataques personales ni los mensajes agresivos.

“Importante recordar la importancia de las normas de convivencia. En #SaberyGanar toleramos todas las opiniones y comentarios menos las faltas de respeto”, ha escrito el programa junto a una imagen en la que amplía su advertencia a los usuarios.

Un aviso directo a la comunidad sabedora

En el texto compartido, 'Saber y ganar' insiste en que “todo tipo de opiniones están permitidas, pero no los insultos y faltas de respeto”. El equipo del concurso también subraya que el formato apoya “la cultura, el entretenimiento y la educación”, por lo que no permitirá “mensajes agresivos y ataques personales”.

Noticias relacionadas

El aviso termina con una medida clara para quienes no respeten esas normas: “Quien no respete esta forma de actuar, será bloqueado de la cuenta”. El programa cierra el comunicado agradeciendo el apoyo de su audiencia: “¡Gracias a toda la comunidad sabedora!”.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
  2. Detenido por dejar en coma a un hombre de 46 años tras una brutal paliza en València
  3. El incendio forestal de la Vall d’Uixó devora 6.500 hectáreas con la esperanza de estabilizarlo
  4. Un incendio junto a la rotonda del Saler y el Oceanogràfic corta la autovía a las playas
  5. El incendio de la Vall d'Uixó está haciendo explotar restos de artillería de la Guerra Civil
  6. Volkswagen mantendrá el control de la gigafactoría de Sagunt tras dar entrada a su socio chino Gotion
  7. Muere Ramon Lapiedra i Civera, exrector de la Universitat de València y referente del valencianismo académico
  8. Susto en Ciutat Vella de Sagunt tras el paseo de tres jabalíes por los tejados de barrio

Los vecinos de Alfondeguilla evacuados por el incendio de la Vall d'Uixó continúan alojados en Moncofa

Los vecinos de Alfondeguilla evacuados por el incendio de la Vall d'Uixó continúan alojados en Moncofa

Las escritoras de la Vall d'Albaida salen en defensa de Isabel-Clara Simó y rechazan el cambio de nombre del IES de l'Alcúdia de Crespins

Las escritoras de la Vall d'Albaida salen en defensa de Isabel-Clara Simó y rechazan el cambio de nombre del IES de l'Alcúdia de Crespins

Los vecinos de Alfondeguilla evacuados por el incendio de la Vall d'Uixó continúan alojados en Moncofa

Valderrama confirma que los medios aéreos no pueden trabajar en la zona que más preocupa del incendio de la Vall d'Uixó

Valderrama confirma que los medios aéreos no pueden trabajar en la zona que más preocupa del incendio de la Vall d'Uixó

Puertas distintas

Puertas distintas

Desarticulan en Bizkaia una red que envió a Nigeria más de 4 millones de euros de estafas

Desarticulan en Bizkaia una red que envió a Nigeria más de 4 millones de euros de estafas

Gandia refuerza la identificación de los refugios climáticos con una nueva señalización en los espacios municipales

Gandia refuerza la identificación de los refugios climáticos con una nueva señalización en los espacios municipales

Un material imprimible en 3D promete curar el cuerpo, fabricar robots y recuperar minerales críticos

Un material imprimible en 3D promete curar el cuerpo, fabricar robots y recuperar minerales críticos
Tracking Pixel Contents