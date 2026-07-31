Fonsi Nieto apoya a Altura contra Pradejón el lunes en ‘El Grand Prix’
Doble cita, hoy a 22:00 horas y el lunes 3 las 21:45, en La 1 el pueblo de San Juan de la Rambla se enfrentará a Quintanar del Reyy el lunes, Altura al riojano de Pradejón
‘El Grand Prix del Verano’ ofrece una doble cita en La 1 para que la audiencia no se quede con las ganas: el domingo llegará el duelo entre San Juan de la Rambla (Tenerife) y Quintanar del Rey (Cuenca), mientras que el lunes será el turno de Altura (Castellón) y Pradejón (La Rioja), dos nuevos enfrentamientos para seguir avanzando en la competición. Ramón García, Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la Vaquilla siguen viviendo la gran fiesta del verano.
El programa es una de las ofertas preferidas del público estos meses y ha sido líder en sus dos entregas emitidas hasta ahora este verano. El pasado lunes se impuso en el prime time con un 16% de cuota, 1.284.000 espectadores y más de 3,4 millones de contactos.
San Juan de la Rambla y Quintanar del Rey, frente a frente
La localidad tinerfeña contará con el apoyo de la atleta paralímpica Desirée Vila, que ejercerá de madrina del equipo canario, mientras que el actor Secun de la Rosa será el padrino del conjunto conquense. Ambos acompañarán a sus pueblos durante toda la competición y tratarán de conducirlos hacia la victoria.
Los equipos pondrán a prueba su agilidad, coordinación y estrategia en algunos de los juegos más emblemáticos del formato. No faltarán clásicos como ‘Troncos locos’, ‘Champions Prix’, ‘Patata caliente’ y ‘Alicia en el país de las canastillas’, que volverán a llenar la plaza de chapuzones, carreras y momentos inolvidables.
Altura y Pradejón toman el relevo
La emoción continuará al día siguiente con un nuevo enfrentamiento de la edición. Altura (Castellón), con camiseta azul, contará con el apoyo de Fonsi Nieto como padrino, mientras que Pradejón (La Rioja), equipo amarillo, estará amadrinado por la cantante Soraya.
Los dos municipios se enfrentarán en pruebas clásicas como ‘Súperbolos’ y ‘Bienvenidos a Tartópolis’, además de la nueva gymkana ‘Hormigas para siempre’, en la que deberán demostrar su habilidad, velocidad y capacidad de trabajo en equipo.n
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