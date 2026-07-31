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Biopic televisivo

TVE arranca el rodaje de 'Chiquito el Grande', la serie sobre el cómico que conquistó España pasados los 60

Alfonso Sánchez dará vida a Chiquito de la Calzada en una miniserie de dos capítulos rodada íntegramente en Andalucía.

Alfonso Sánchez interpreta a Chiquito en el biopic

Alfonso Sánchez interpreta a Chiquito en el biopic / RTVE

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Carlos Merenciano

Madrid

RTVE ha comenzado el rodaje de 'Chiquito el Grande', una miniserie de dos capítulos que repasará la vida de Gregorio Sánchez Fernández, desde su infancia como niño prodigio de la música en la Málaga de la posguerra hasta su inesperado triunfo televisivo como Chiquito de la Calzada a los 63 años.

La ficción estará protagonizada por Alfonso Sánchez, que interpretará al popular cómico, mientras Inma Cuevas dará vida a Pepita, el gran amor de su vida. El reparto lo completan Alberto López, Carlos Bardem, Jesús Carmona, Antonio Dechent, Carmen Avilés, Joaquín Núñez, Mari Paz Sayago y Leonor Lavado.

Rodaje íntegro en Andalucía

La producción se rodará durante las próximas semanas en diferentes localizaciones andaluzas. La serie recreará la Málaga de posguerra, los tablaos flamencos de Torremolinos durante el auge turístico de los años sesenta y setenta, y los escenarios vinculados al nacimiento del fenómeno televisivo de los noventa. El Centro de Producción de RTVE en Andalucía, en Sevilla, también ha acogido varias escenas.

'Chiquito el Grande' está dirigida por Jacobo Martos y el propio Alfonso Sánchez, que además participa como coguionista y coproductor. La serie cuenta con guion de Vladi Ráez, Fali Álvarez y Marta Sánchez, y está coproducida por Warner Bros ITVP España y Mundoficción Producciones en asociación con RTVE.

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A lo largo de dos episodios de 90 minutos, la miniserie buscará mostrar no solo el éxito del humorista, sino también la perseverancia de un artista que alcanzó la fama cuando ya nadie la esperaba. Una comedia dramática sobre un hombre humilde, enamorado de su oficio y de su mujer, que terminó cambiando la forma de hacer reír a todo un país.

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Fuente: El Periódico

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