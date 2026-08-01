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Rosalía, Aitana, Alejandro Sanz y Ana Mena apuntan alto de los Premios Juventud, que se celebrarán en Starlite Marbella: lista completa de nominados

La gran gala de la música y la cultura pop de habla hispana sale por primera vez de Estados Unidos

Rosalía, Aitana, Alejandro Sanz y Ana Mena, nominados en los Premios Juventud 2026.

Rosalía, Aitana, Alejandro Sanz y Ana Mena, nominados en los Premios Juventud 2026.

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Redacción Yotele

Madrid

La organización de los Premios Juventud, que este año abandonan Estados Unidos por primera vez para celebrarse en España, han hecho pública la lista de nominados, en la que destacan nombres nacionales con proyección global como Rosalía con cinco nominaciones y Aitana y Alejandro Sanz con cuatro. Ana Mena, Manuel Carrasco y Amaia, se cuelan entre los candidatos con una nominación. 

Entre los grandes novedades de esta edición, destacan las nuevas categorías dedicadas al talento español y europeo. La gala, organizada por Televisa Univision, se retransmitirá la noche del 3 de septiembre para millones de espectadores en Estados Unidos, Latinoamérica y España desde la Cantera de Nagüeles de Starlite Marbella.

De esta manera, la 23ª edición de Premios Juventud se consolida como una de las citas más destacadas de la música latina, con 50 categorías que reconocen lo mejor de la música, la televisión, el streaming, los creadores de contenido y la cultura pop,

Este año, el evento reúne a más de 330 artistas, grupos, productores y creadores nominados. Carín León encabeza la lista con nueve candidaturas, seguido de BeéleKany García y Rauw Alejandro, con siete cada uno. Muy cerca están ShakiraRomeo SantosKarol GOvy On The DrumsManuel TurizoEladio CarriónFarruko y Quevedo, con seis nominaciones cada uno, y Maluma y Myke Towers, con cinco. 

Completan el grupo de grandes protagonistas Bad BunnyDanny OceanOzunaFeidYoung MikoYandelLuis Fonsi y Ricky Martin, entre muchos otros: un mapa que recorre el urbano, el pop, la música mexicana, la tropical y el dance latino en su máxima expresión.

Esta edición tiene, además, un acento muy especial para España y EuropaRosalía —una de las artistas que actuó en Starlite Occident cuando todavía estaba construyendo su carrera— lidera el pulso español con cinco nominaciones, entre ellas Álbum del Año por "LUX". Junto a ella, Aitana y Alejandro Sanz suman cuatro candidaturas cada uno.

Premios Juventud ha querido dar un espacio propio a esa fuerza europea con la categoría "Mejor Euro-Song", que reúne a Ana MenaManuel CarrascoAmaiaJudelineBad GyalElvis Crespo y La Oreja de Van Gogh, entre otros. A ella se suma "Creator de España", primer reconocimiento de la franquicia al talento digital español, con Elena GortariJordi Rodríguez MorenoLola LolitaNil Ojeda yTatiana Kaer como nominados.

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Los ganadores de las 50 categorías que reconocen lo mejor de la música, la televisión, el streaming, los creadores de contenido y la cultura pop, serán elegidos exclusivamente por el público. Las votaciones estarán abiertas hasta el 10 de agosto y en los próximos días se anunciará la identidad de los presentadores de la gana, así como de nuevos invitados. 

Fuente: El Periódico

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