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Tensión en plató

Gonzalo Miró frena el choque entre Sarah Santaolalla y Marta Gómez Montero en 'Malas lenguas': “No te lo está diciendo a ti”

Las colaboradoras discutieron durante el debate sobre las viviendas gratuitas para altos cargos de la Junta de Andalucía.

Sarah Santaolalla, Gonzalo Miró y Marta Gómez Montero

Sarah Santaolalla, Gonzalo Miró y Marta Gómez Montero / RTVE

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Carlos Merenciano

Madrid

El tramo final de 'Malas lenguas' en La 2 dejó este jueves un momento de tensión entre Sarah Santaolalla y Marta Gómez Montero. El programa analizaba la ampliación del presupuesto para que altos cargos del Gobierno andaluz puedan disponer de viviendas gratuitas, una medida pactada por PP y Vox que encendió el debate en la mesa.

Gómez Montero defendió que la exigencia ética debía aplicarse a todos los partidos y puso como ejemplo otros pluses y privilegios de cargos públicos. Santaolalla le replicó que el asunto concreto era Vox y criticó que, cada vez que se habla de esa formación, se intente llevar el debate hacia una responsabilidad general: “Y dale con todos. Estamos hablando de Vox”.

La palabra que hizo saltar el debate

La discusión subió de tono cuando Gómez Montero mencionó a Yolanda Díaz y aseguró que “va muy de comunista” mientras vive en una vivienda pagada con dinero público. Santaolalla reaccionó hablando de discursos que, a su juicio, se parecen a los de “un youtuber conspiratorio e imbécil”, una frase que su compañera interpretó como una alusión personal.

“Sarah, a mí tonterías y juegos de palabra no”, le advirtió Gómez Montero. La analista política trató de aclarar que no se refería a ella: “Te hablo del youtuber, no de ti”. Aun así, la periodista le pidió que, cuando le contestara, no introdujera la palabra “imbécil” en la conversación.

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Gonzalo Miró acabó interviniendo para evitar que el cruce se convirtiera en algo personal. “No os enzarcéis, por favor. Marta, no te lo está diciendo a ti, se lo decía al youtuber”, señaló el presentador. Santaolalla insistió después en que no había pretendido faltarle al respeto: “Marta, de verdad, que conmigo no cuela, que conmigo sabes perfectamente el respeto que hay”.

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Fuente: El Periódico

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