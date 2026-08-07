Lydia Lozano recuerda su etapa más dura en 'Sálvame': "Llegaba a casa más hecha mierda de lo que me fui"
La colaboradora de 'De lunes a viernes' repasó su trayectoria con una psicóloga y evitó cargar contra el programa que marcó su carrera en Telecinco
Carlos Merenciano
Lydia Lozano se convirtió este jueves 6 de agosto en protagonista de una dinámica especial en 'De lunes a viernes'. El magacín de Telecinco sometió a la periodista a una especie de repaso vital bajo el título 'El álbum de mi vida', con una psicóloga analizando algunos de los momentos más importantes de su trayectoria personal y profesional.
El ejercicio llevó a Lydia hasta sus inicios en Mediaset, con su primera intervención en 'Hablando se entiende la gente', pero el momento más delicado llegó cuando apareció 'Sálvame'. La psicóloga le recordó que en algunas ocasiones se la había visto decir en directo que no quería ir al programa, lo que llevó a la colaboradora a explicar cómo vivía determinadas tardes del formato.
Evita cargar contra 'Sálvame'
“Sabíamos que, cuando empezaba un tema, no era ni un día ni dos. Era un mes entero. Iban escarbando, sacando…”, reconoció Lozano. La periodista recordó que muchas veces abría la puerta de casa y decía: “No quiero ir al cole”, consciente de que la tarde podía ser muy complicada. “Sabía que esa tarde iba a ser muy dura, que iba a llegar a casa más hecha mierda de lo que me fui”, añadió.
Pese a ese desgaste, Lydia no quiso convertir su intervención en un ajuste de cuentas. Ya en plató, tras abandonar la sala VIP donde se desarrollaba la dinámica, dejó clara su postura sobre el programa que la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de Telecinco: “Yo no pongo verde a los programas que me han dado de comer”.
La colaboradora admitió que pudo haberse marchado, pero decidió quedarse. “Aprendí mucho televisivamente y fui muy feliz”, aseguró antes de zanjar el tema con una reflexión: “Quedarse con lo chungo… creo que te hace mal”. La psicóloga destacó después la intensidad con la que Lozano vive sus emociones, incluidas las más dolorosas.
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Fuente: El Periódico
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