Programa
La Comunitat Valenciana se mete en las semifinales del Grand Prix
El municipio de Altura se cuela en la fase final del programa de la 1 tras ser cuarto en la ronda clasificatoria con 29 puntos y se medirá el lunes 31 de agosto a los conquenses de Quintanar del Rey
La Comunitat Valenciana volverá a tener representación valenciana en la fase final del Grand Prix. Después del último programa clasificatorio, el sexto, emitido ayer por la 1 y en el que se enfrentaron el municipio coruñés de Muros (azul) y el murciano de Blanca (amarillo) -con victoria final para los mediterráneos por 26 a 23-, se conoció el nombre de los cuatro pueblos que buscarán el título en esta edición. Y Altura, el candidato valenciano entre los doce seleccionados del formato que presenta Ramón García junto a LalaChus y Gorka Rodríguez, está entre ellos.
Programa clasificatorio
Porque pese a perder hace dos semanas su programa contra los riojanos de Pradejón con el expiloto de motociclismo Fonsi Nieto como su padrino, la localidad castellonense ha conseguido colarse como una de las cuatro mejores con sus 29 puntos, uno más que los madrileños de Serranillos del Valle, que se han quedado fuera al ser quintos.
No en vano, Altura solo ha sido superado por los 32 puntos de sus 'rivales' Pradejón, los 36 de Polinyà (Barcelona) y los 42 de Quintanar del Rey (Cuenca). Justamente, los castellanomanchegos serán los rivales del pueblo valenciano en la segunda semifinal, prevista para el próximo 31 de agosto. Antes de ello, Pradejón y Polinyà disputarán el lunes 24 ese primer enfrentamiento.
A por la segunda
Es la primera vez desde que el concurso regresó en el verano de 2023 que un municipio de la Comunitat Valenciana opta a ser el ganador. En las ediciones previas, Los Montesinos, Ondara y L'Olleria no lograron pasar el corte. Además, Altura tiene ante sí un reto. Y es que en las 17 temporadas previas, solo Ador ha logrado colocar al territorio valenciano como ganador del programa veraniego. Fue en 2008 y venciendo en la final a los gaditanos de Espera. Hasta ahora, Castilla y León, con cuatro triunfos, es la autonomía con mayor número de victorias.
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