Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido puertoPatrullas Malva-rosaPuçolAlerta amarillaFallecidos por calorRadiografía del monteUn beso y una flor Nino Bravo
instagramlinkedin

'El programa de AR'

Ana Rosa tampoco espera a septiembre y se desplazará a Ceuta para comenzar la nueva temporada de su programa en Telecinco

La presentadora del espacio matinal competirá desde el lunes con Susanna Griso y Jesús Cintora y Adela González

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'. / TELECINCO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

Madrid

Telecinco ya tiene todo listo para dar el pistoletazo de salida a su nuevo curso televisivo con el regreso de Ana Rosa Quintana como principal reclamo para su franja matinal. El próximo lunes, 31 de agosto, el canal de Mediaset pondrá fin a la parrilla estival en la franja matinal para retomar por completo su programación habitual, marcada por el regreso de sus rostros más emblemáticos y un potente foco en la actualidad informativa.

Esto significa, que los espectadores volverán a disfrutar de tres magacines por la mañana y de 'El precio justo', pues durante los meses de julio y agosto, 'El programa de AR' se despidió de la parrilla para dar más espacio a 'La mirada crítica', de Ana Terradillos, y 'Vamos a ver', de Patricia Pardo.

Ana Rosa Quintana, quien volverá a ponerse al frente de su programa, arrancará la temporada número 22 con un especial en directo desde Ceuta. De este modo, la cadena vuelve a volcarse con la cobertura de la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma, un escenario al que la presentadora ya se desplazó temporalmente a comienzos de agosto para informar a pie de calle, interrumpiendo sus vacaciones.

Esta vuelta el lunes coincide además con el regreso de Susanna Griso a 'Espejo Público', tal y como adelnatmos en exclusiva en YOTELE. Así, ambas presentadoras y espacios se adelantan al mes de septiembre para arrancar el curso televisivo trepidante que estará marcado por la convocatoria de Elecciones Generales, Autonómicas y municipales.

Noticias relacionadas

Así queda la mañana en Telecinco a partir del 31 de agosto

  • 8:00 horas. La mirada crítica con Ana Terradillos
  • 09:00 horas. El programa de Ana Rosa
  • 12:15 Vamos a ver con Patricia Pardo
  • 13:30 El precio justo con Carlos Sobera.

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Clima: preparados para lo que viene
  2. «Mi padre estaría muy orgulloso de que 'Un beso y una flor' se haya convertido en el segundo himno del Mundial»
  3. De las olas de calor y el riesgo de incendios a una posible dana: el cambio del verano al otoño en la C. Valenciana
  4. El segundo premio de la Lotería Nacional del sábado premia con 12.000 € cada uno a una veintena de clientes de la Campaneta d'Or de Gandia
  5. Muere un trabajador del puerto de València tras sufrir una caída mientras realizaba labores de mantenimiento
  6. Aparece el cadáver de una mujer flotando en la playa de Puçol
  7. El examen de comisarios de la Policía Local de València bajo sospecha ya fue anulado por el TSJ por falta de garantías
  8. El miedo de vivir al otro lado de la N-332 en Xeraco: «Vi morir a mi padre atropellado, pero no veré una solución»

Ontinyent destaca la gran afluencia en el balance de las fiestas: "El pueblo estaba más lleno que nunca"

Ontinyent destaca la gran afluencia en el balance de las fiestas: "El pueblo estaba más lleno que nunca"

La criticada acción de la policía contra un aficionado antes del partido entre el Elche y el Barcelona

La semana taurina de Albalat dels Tarongers arranca con polémica

La semana taurina de Albalat dels Tarongers arranca con polémica

Un multitudinario desfile de Moros y Cristianos y un Parlamento Infantil demuestran el talento y el arraigo festivo de los niños y niñas de Paterna

Un multitudinario desfile de Moros y Cristianos y un Parlamento Infantil demuestran el talento y el arraigo festivo de los niños y niñas de Paterna

El eclipse se salda con 317 atenciones oftalmológicas en la Comunitat Valenciana

El eclipse se salda con 317 atenciones oftalmológicas en la Comunitat Valenciana

El municipio cerca de València donde llenó la Orquesta Panorama

El municipio cerca de València donde llenó la Orquesta Panorama

Un fugitivo buscado por un intento de asesinato en Alemania es detenido en València por la Policía Nacional

Un fugitivo buscado por un intento de asesinato en Alemania es detenido en València por la Policía Nacional

Miramar eleva hasta 950 euros sus becas para estudiantes universitarios

Miramar eleva hasta 950 euros sus becas para estudiantes universitarios
Tracking Pixel Contents