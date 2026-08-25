Salto puntual
TVE premia a 'La amiga estupenda' tras su éxito en La 2 y cambia su estrategia de emisión, llevándosela a La 1
La serie italiana tendrá una noche especial este sábado en la cadena principal después de firmar el mejor estreno de una ficción en La 2 en dos décadas.
Carlos Merenciano
RTVE moverá ficha con 'La amiga estupenda' solo unos días después de su estreno en La 2. La Corporación ha decidido llevar la ficción italiana al prime time de La 1 este sábado, aunque por ahora se trata de una emisión especial y no de un traslado definitivo de cadena.
La decisión llega después del buen rendimiento de sus tres primeros capítulos en La 2. La serie promedió un 6,2% de cuota, reunió a 488.000 espectadores y alcanzó 1.983.000 espectadores únicos, convirtiéndose, según RTVE, en el mejor estreno de una ficción en la cadena en los últimos 20 años.
Una noche especial en La 1
El dato fue especialmente llamativo porque la ficción fue creciendo durante la noche sin perder apenas público. El primer episodio, 'Las muñecas', anotó un 5,3% y 497.000 espectadores; el segundo, 'El dinero', subió al 5,9% con 487.000; y el tercero, 'Metamorfosis', alcanzó un 8,5% y 479.000 seguidores ya en el late night.
Ese último capítulo llegó incluso a situarse por encima de 'El Chiringuito' en Cuatro, que se estrenó con un 7,1% en la misma franja. Pese a ello, RTVE no ha comunicado que 'La amiga estupenda' vaya a abandonar La 2 ni ha aclarado si La 1 recuperará los capítulos ya emitidos o continuará con nuevas entregas.
La ficción adapta la saga 'Dos amigas', de Elena Ferrante, y sigue la relación de Lila y Lenù desde su infancia en el Nápoles de los años 50 hasta la edad adulta. La serie cuenta con cuatro temporadas y su historia ya está cerrada. Antes de llegar a RTVE, estuvo disponible en España en HBO Max y tuvo un recorrido previo en abierto en Paramount Network, que emitió sus dos primeras temporadas entre 2020 y 2021.
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Fuente: El Periódico
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