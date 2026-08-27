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Josep Pedrerol bromea con la posibilidad de ir a 'Supervivientes' y uno de sus colaboradores acepta participar en el reality

El presentador de 'El Chiringuito' contó en Energy que en Mediaset estarían “encantados” con verle en Honduras, aunque ahora está centrado en el programa.

Josep Pedrerol en 'El chiringuito'

Josep Pedrerol en 'El chiringuito' / Energy

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Carlos Merenciano

Madrid

Josep Pedrerol dejó una de las bromas más inesperadas de la noche en 'El Chiringuito'. El presentador sacó el tema de 'Supervivientes' durante la emisión en Energy, después de que Jaime Astrain, veterano del reality, se sentara como colaborador del espacio futbolístico.

La conversación arrancó cuando Pedrerol preguntó a Alfredo Duro si aceptaría participar en el formato de supervivencia de Telecinco. El tertuliano prefirió guardar silencio, lo que provocó que otro compañero devolviera la pregunta al conductor del programa.

Pedrerol y el “lío” de 'El Chiringuito'

Pedrerol respondió con humor, pero sin cerrar del todo la puerta. “La casa estaría encantada si yo fuera a 'Supervivientes'”, aseguró. Después explicó que la posibilidad había surgido en tono de broma durante una reunión: “Les dije: ‘Hombre, yo para bajar barriga’, y me dijeron: ‘¿Quieres ir a 'Supervivientes'? En Mediaset estaríamos encantados’”.

El presentador, sin embargo, matizó que ahora tiene otras prioridades profesionales tras el salto de 'El Chiringuito' a Mediaset: “Ahora tengo el lío del Chiringuito. Pero para bajar de peso me iría de lujo”, comentó entre risas.

La charla derivó entonces en una pequeña ronda entre los colaboradores. Álex Silvestre fue el más receptivo. Primero bromeó preguntando “¿cuánto pagan?”, pero enseguida admitió que aceptaría la propuesta porque le “gustaría vivir la experiencia”.

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Quien no pareció tan convencido fue Juanfe Sanz, que rechazó la posibilidad de sumarse al reality. Por ahora, todo quedó en una broma de plató, aunque el comentario de Pedrerol sirvió para imaginar un inesperado puente entre el universo de 'El Chiringuito' y uno de los formatos estrella de Telecinco.

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Fuente: El Periódico

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