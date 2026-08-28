Próxima semana
Mediaset acelera el regreso de 'Horizonte' a Cuatro tras la extrema gravedad de la última hora en Ceuta: Iker Jiménez, desplazado
El presentador informará en directo de los últimos acontecimientos que ocurran en Ceuta desde el lunes
Redacción Yotele
Iker Jiménez está de regreso en Mediaset. El presentador ha decidido adelantar su regreso de vacaciones, con motivo de la crisis migratoria en Ceuta, ciudad a la que se desplazará como reportero para informar en directo de la última hora en el regreso de su programa.
De esta manera, volverá a ponerse al frente de 'Horizonte' desde este lunes 31 de agosto, de nuevo en compañía de su inseparable Carmen Porter, que la próxima semana se quedará en Madrid, presentando desde el plató en solitario.
El magacín en clave de debate de Cuatro mantendrá su horario de emisión que comenzó a mitad de la temporada pasada, de lunes a jueves en el acceso prime time y alargándose los jueves durante toda la franja nocturna. También seguirá inalterable su estructura habitual y su equipo de colaboradores.
Fuente: El Periódico
- Última hora del incendio en la Devesa del Saler: desalojan la playa del Saler
- La investigación de la muerte del matrimonio irlandés en Cullera apunta a un accidente
- El incendio en la Devesa del Saler obliga a desalojar una torre de pisos
- La mujer irlandesa fallecida en Cullera pudo caerse al salir del jacuzzi y su marido al intentar salvarla
- Las llamas obligan a evacuar el pueblo del Saler y los campings
- La pensión de jubilación sube 80 euros en solo siete meses y supera los 1.800 euros
- La mujer fallecida en un jacuzzi en Cullera pertenece a una conocida familia irlandesa
- Un arrollamiento mortal en el paso a nivel de Foios paraliza la circulación de metro