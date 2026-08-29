La animadora también se acordaba de Dolly Parton

Y Hiro Nakamura no pudo salvar a la animadora. Los seguidores de Héroes, uno de los bombazos de la pasada década televisiva, no pudimos evitar reprimir un escalofrío cuando conocimos la muerte de Hayden Panettiere con tan solo 36 años de edad. "Salva a la animadora y salva al mundo", era el lema que los protagonistas de la serie de ciencia ficción, que se acaba de estrenar al completo en Netflix, repetían constantemente; sin que a estas alturas recuerde ya por qué era tan importante para la supervivencia de la Humanidad. Ha querido el destino que su fallecimiento se haya producido en la misma semana que la estrella del country Dolly Parton, un género al que Panettiere quedó ligada al alcanzar su verdadera madurez interpretativa con Nashville, una serie que nos retrataba los entresijos de este estilo de música tan made in USA.

Nashville fue en su momento una de las mejores series de la televisión en abierto en Estados Unidos aunque tuvo un abrupto final en su sexta temporada, como suele ocurrir en la pequeña pantalla. La ABC decidió cancelarla en su cuarta temporada, pero aquella fatídica solución no fue el final. La producción logró sobrevivir dos años más al hacerse cargo de ella un canal por cable especializado en ese estilo musical. Los nuevos productores llegaron con la tijera y aplicando recortes presupuestarios que supusieron un notable descenso de calidad y la marcha de algunas de sus principales estrellas. Quizá las circunstancias de cómo la cadena le dio carpetazo pudieron ser la causa de que esta serie no siga teniendo una difusión masiva, como otros títulos de aquella época. Los seguidores pueden encontrarla en España en Lionsgate+, plataforma para la que es necesario pagar una suscripción aparte.

Nashville fue creada por Callie Khouri, la guionista de Thelma & Louise, y en ella nos volvía a hablar sobre la amistad de dos mujeres, aunque las protagonistas empezaban como el perro y el gato. Connie Britton encarnaba a Rayna Jaymes, una veterana superestrella del country que, aunque se mantiene en la cumbre del éxito, ya empieza a ver por debajo de la puerta asomar la patita del fantasma de la decadencia. Por cuestiones de estrategia comercial, se ve obligada a colaborar con Juliette Barnes (Panettiere) que se encuentra ya en la cima de su carrera y es la cantante de moda. Los choques entre ambas no tardan en llegar, ya que tienen el suficiente ego como para considerarse la verdadera cabeza del cartel. Rayna vendría a ser el equivalente de lo que sería Dolly Parton; mientras que Juliette, una especie de Britney Spears o Miley Cyrus. Por cierto, la madrina de Cyrus era Dolly Parton.

Los dos personajes tenían distintas maneras de entender la industria y durante los primeros capítulos los intercambios de puyas son constantes. Mientras que Rayna se ha criado en el seno de una familia acomodada, Juliette procede de ambientes más desestructurados y marginales y ha tenido que empezar desde abajo. Un dato con el que nos dejan claro que es algo más que una cara bonita y que sus aires de diva no se deben a haber sido una niña mimada. Hay una frase que me encanta y que ya cité en otro artículo sobre el día que se conocen: "Siempre te he admirado mucho. Eras la cantante favorita de mi madre". El enfrentamiento dejó paso a una relación de amistad, mientras que otros personajes iban enriqueciendo el universo de la serie. Mánagers, cantantes que empiezan, corrupción política y cameos de estrellas reales del country interpretándose a sí mismas. Incluso llegó a contar con una participación de Michelle Obama cuando todavía era la primera dama de los Estados Unidos. El éxito motivó otros títulos ambientados en la industria de la música, como "Empire", "Monarch", o más recientemente Todos quieren a Daisy Jones.

La trama enganchaba y los números musicales hacían vibrar hasta a aquellos que no estaban habituados a ese tipo de música, con letras que estaban íntimamente ligadas al argumento del episodio. Sin embargo, la serie empezó a dar signos de agotamiento a partir de la cuarta temporada, momento en el que llegó su primera cancelación. El otro gran mazazo llegó cuando Connie Britton se marchó para irse a la serie "911", como la jefa de los operadores de Emergencias, título del que también se acabaría largando para regresar más adelante. Hayden Panettiere se quedó como principal estrella del reparto, pero no fue suficiente para remontar y todo era una patética sombra de lo que había sido. Hayden tampoco pudo salvar Nashville. De hecho, la carrera de la actriz no fue muy boyante desde entonces. Solo un pequeño resurgir con el estreno de una de las últimas entregas de la saga Scream. Sus problemas de salud mental y de adicción, que ella misma había contado públicamente y que empezaron ya en la cuarta temporada de Nashville, volvieron a aparecer en los últimos años de su vida. La DEA norteamericana ya ha abierto una investigación para determinar las causas del óbito. Su estrella se apagó mucho antes que la de Dolly Parton y no sabemos a dónde habría llegado de haber alcanzado su misma edad.