Reacciones a las palabras de Juls Janeiro pidiendo que se frene su tema en televisión: "Han tenido ustedes una roja"

Juls Janeiro quiere rebajar la atención mediática generada por sus declaraciones sobre Belén Esteban. Después de varias semanas respondiendo a los reporteros, la joven ha asegurado que el asunto ya no da más de sí y se ha mostrado sorprendida por el espacio que continúa ocupando en televisión.

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario señaló que existen cuestiones mucho más relevantes, citando las guerras de Ucrania, Palestina y el Congo, las agresiones contra las personas LGTBIQ+ y el elevado número de mujeres maltratadas en España. "No sé, creo que hay que hablar más de esas cosas y no extender tanto el chicle con temas que no merecen la pena", sentenció.

Juls también respondió con humor cuando fue preguntada por sus miedos. La ‘influencer’ aseguró que únicamente le preocupan la cuota de autónomos, los impuestos y la declaración de la renta, dejando claro que no teme las posibles consecuencias de sus intervenciones públicas.

La inesperada reacción en redes

Sus palabras han generado una oleada de comentarios que destacan su conciencia social y bromean con una supuesta inclinación política. "La comadrona: ‘Felicidades María José y Jesús, han tenido ustedes una ROJA’", escribió un usuario, mientras otros aseguraron que tiene "más conciencia social que el 99,9% de las ‘influencers’".

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La reacción también ha provocado comparaciones inesperadas con la propia Belén Esteban. "Tenemos a la nueva princesa del pueblo", señalaba otro mensaje. Algunos usuarios incluso han implicado a su madre en los comentarios con frases como "es que María José es muy roja", convirtiendo la intervención de Juls Janeiro en uno de los momentos más comentados de las últimas horas.