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Noor Ben Yessef presentará un magacín de actualidad en las noches de La Séptima: de rostro emergente en Antena 3 Noticias a apuesta estratégica de Contreras

La periodista copresentó la edición matinal de los informativos de la cadena de Atresmedia durante cuatro temporadas.

Noor Ben Yessef, la apuesta de José Miguel Contreras para las noches de La Séptima.

Noor Ben Yessef, la apuesta de José Miguel Contreras para las noches de La Séptima.

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Ricky García

Madrid

El equipo directivo de La Séptima trabaja a pleno rendimiento y sin descanso desde principios de verano en la confección de su primera parrilla de programación, con la que comenzará sus emisiones el próximo 5 de noviembre, así como en la contratación de los principales comunicadores que se encargarán de conducirlos.

Tras anunciar el fichaje de Javier Ruiz, Rocío Delgado, Héctor de Miguel, Luján Argüelles, Alba Carrillo, Marta Márquez y Sarah Santaolalla, la cadena acaba de cerrar la incorporación de Noor Ben Yessef, profesional que durante cuatro temporadas ha sido copresentadora de la edición matinal de Antena 3 Noticias, según ha conocido en exclusiva YOTELE.

Se trata de un fichaje estratégico para la nueva televisión, una apuesta personal de José Miguel Contreras, que confía de esta manera en un perfil distinto, en cierta medida emergente pero con experiencia en televisión y de contrastada solvencia a la hora de comunicar.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal en exclusiva, la periodista sevillana afrontará en La Séptima el reto más importante de su carrera: ponerse al frente del gran magacín diario de análisis de la actualidad en el prime time de la cadena.

Tendrá que competir con otros espacios de actualidad como 'La Noche', con Xabier Fortes en el Canal 24 horas de RTVE y 'El cascabel', con José Luis Pérez en Trece, además de con algunos espacios autonómicos como 'El análisis: Diario de la noche', en Telemadrid con Antonio Naranjo, que cuenta con un alto índice de seguimiento en su ámbito de influencia.

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Noor Ben Yessef aterrizó en Antena 3 en 2019 y cerró su ciclo en la cadena de manera voluntaria hace apenas ocho meses. Tras salir del informativo matinal en diciembre de 2025, como consecuencia del desgaste que supone trabajar tan temprano, la dirección le ofreció integrarse en la redacción de 'Espejo Público', desde la que realizaba conexiones en directo con Susanna Griso y donde permaneció apenas dos meses, hasta que decidió abandonar Atresmedia en febrero de este año de manera definitiva. En la actualidad, presenta un podcast de entrevistas en Podimo.

Fuente: El Periódico

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