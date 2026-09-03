Broncano pone fecha a las elecciones en marzo: "Me podría reemplazar Morante de la Puebla"
Broncano bromea sobre su posible sustitución por Morante de la Puebla en septiembre si hay elecciones en marzo
David Broncano ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas tras unas comentadas declaraciones durante la presentación institucional de RTVE. El presentador de La Revuelta sorprendió a los asistentes e incendió las redes sociales al lanzar un llamativo pronóstico sobre el panorama político en España y ubicar unos hipotéticos comicios en marzo.
«No nos engañemos, todos sabemos lo que podría pasar. Según lo que suceda en las elecciones de marzo, me podría reemplazar perfectamente Morante de la Puebla en septiembre. Yo estoy nervioso real», comentó entre risas el cómico jiennense ante la presencia de la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre.
Las palabras del presentador no han tardado en difundirse a gran velocidad en la plataforma X (antiguo Twitter), provocando un alud de comentarios e irónicas especulaciones. Mientras el Ejecutivo sostiene que la legislatura se agotará conforme al calendario habitual, la contundencia con la que el cómico situó la cita con las urnas en el próximo mes de marzo ha llevado a muchos a preguntarse, en tono de broma, si maneja información de primera mano sobre un adelanto electoral.
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