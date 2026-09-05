Terelu Campos se disculpa con Anabel Pantoja por la cobertura de 'Sálvame' en la muerte de su padre: "Siento vergüenza"
La colaboradora llegó a admitir que ese momento fue uno de los peores en su vida profesional, ya que tuvo que ser el rostro visible aquella tarde
Kevin Rodríguez
El plató de '¡De viernes!' fue anoche escenario de un emotivo y tenso reencuentro entre Terelu Campos y Anabel Pantoja. La presentadora aprovechó la entrevista para pedir disculpas de forma pública por el trato informativo que el programa 'Sálvame' emitió durante el fallecimiento de Bernardo Pantoja, padre de la invitada.
Mirando fijamente a los ojos a Anabel, Terelu asumió la responsabilidad de haber puesto rostro a aquella jornada y confesó abiertamente su arrepentimiento: "Es de las cosas de las que menos satisfecha me siento, tengo hasta un sentimiento de vergüenza". Aunque matizó que ella no decidía los contenidos, reconoció que el formato cruzó líneas rojas con una falta de empatía inaceptable en un momento tan trágico.
Por su parte, Anabel Pantoja escuchó las explicaciones y agradeció el paso al frente, pero dejó claro que la herida sigue abierta. "En ese momento tan delicado podíais haber parado", lamentó la influencer, sentenciando que, aunque no es una persona rencorosa, le resulta imposible olvidar los límites inhumanos que se traspasaron aquel día.
El encuentro televisivo dejó patente que, a pesar de los años transcurridos y de las disculpas sinceras de la presentadora, las consecuencias de aquella cobertura siguen marcando la relación entre ambas. Mientras Terelu busca dejar atrás uno de los episodios más amargos de su trayectoria televisiva, Anabel continúa procesando el dolor de un día en el que, según sus propias palabras, el periodismo sensacionalista superó cualquier límite ético comprensible.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El motor de riego de la caseta en la que ha fallecido la menor de Alzira es de 1912
- El padre de la niña fallecida en Alzira: 'El pilar aplastó a mis hijos, fue horrible, no parecía real; esto no se puede superar
- Medio Ambiente limpiará 75 hectáreas de caña invasora para mejorar el drenaje del Magro en la Ribera y evitar inundaciones
- Los monitores de comedor denuncian el desembarco de multinacionales: “Bajan precios y, con ello, salarios y calidad”
- Mompó carga contra Morant: 'Siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez, no vales para nada
- Fallece la menor de 11 años herida al desplomarse un pilar en un motor de riego de Alzira
- Aemet activa la alerta amarilla por calor en Valencia y señala los puntos donde se esperan hasta 38 grados
- Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo rojo y naranja hoy por calor