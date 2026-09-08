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En 'El programa de AR'

Ana Rosa acusa de "censura" al Gobierno por la lista de periodistas y denuncia el veto a su programa mientras Pedro Sánchez vuelve a TVE

La presentadora estalla contra Moncloa tras destaparse la catalogación ideológica de profesionales de la comunicación, criticando que su magacín siga "castigado" sin entrevistas

'El programa de AR'.

'El programa de AR'. / TELECINCO

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Kevin Rodríguez

Tenerife

La tensión entre los medios de comunicación y el Ejecutivo ha escalado de forma drástica en las últimas horas tras conocerse la existencia de un informe del Ministerio del Interior que clasifica a periodistas según su ideología, catalogándolos como afines o contrarios al Gobierno. Una polémica a la que se ha sumado con dureza Ana Rosa Quintana, quien no ha dudado en tildar esta práctica de "censura" y en denunciar públicamente el veto sistemático que su programa sufre por parte de La Moncloa.

Durante su intervención, la comunicadora ha puesto sobre la mesa la falta de pluralidad y el trato discriminatorio del Ejecutivo hacia su espacio televisivo, asegurando que "estamos castigados" y que el presidente del Gobierno y sus ministros se niegan de manera reiterada a concederles entrevistas o explicaciones en el plató.

Pedro Sánchez se asoma a TVE en medio de un cisma interno

La denuncia de Ana Rosa coincide en el tiempo con el anuncio de la primera entrevista televisiva del curso político que concederá Pedro Sánchez, programada para este miércoles en el magacín 'Mañaneros 360' de RTVE, donde será entrevistado por Jesús Cintora y Esther Palomera.

Noticias relacionadas

La visita del presidente a la cadena pública no ha estado exenta de polémica, ya que ha provocado un auténtico terremoto interno en RTVE. El Consejo de Informativos de TVE ha emitido un comunicado muy crítico en el que rechaza de forma rotunda que una entrevista de cariz político e institucional se produzca en un formato de productora externa en lugar de realizarse estrictamente desde los Servicios Informativos de la casa. El órgano de control ha calificado la decisión de "hecho sin precedentes y de una gravedad extrema", exigiendo tanto a la dirección como al Gobierno que recapaciten, en un contexto marcado ya por las críticas a la externalización de contenidos informativos.

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Fuente: El Periódico

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