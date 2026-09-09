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Alfonso Arús pierde a Marc Redondo en 'Aruser@s': el meteorólogo abandona laSexta para fichar por TVE

El hombre del tiempo se incorpora a la cadena pública como colaborador de 'L’Altaveu', el magacín vespertino de La2Cat que presenta Danae Boronat

Marc Redondo junto a Alfonso Arús, con el plató de 'Aruser@s' de fondo.

Marc Redondo junto a Alfonso Arús, con el plató de 'Aruser@s' de fondo.

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Ricky García

Madrid

Marc Redondo iniciará muy pronto una nueva etapa profesional en televisión. De manera inesperada, el popular meteorólogo de 'Aruser@s' ha decidido abandonar el espacio de laSexta, en el que ha permanecido ocho años, para fichar por TVE.

Y es que el comunicador catalán ha aceptado una propuesta de la corporación para incorporarse de manera inminente como nuevo rostro de La2Cat, según ha conocido en exclusiva YOTELE.

Concretamente, será uno de los nuevos colaboradores de 'L’Altaveu', el magacín vespertino que presenta Danae Boronat en la emisora en catalán de RTVE, que arranca su nueva temporada el próximo lunes 14 de septiembre.

Sumará su extensa experiencia y profundos conocimientos al equipo de plantilla especializado en información meteorológica y compartirá plató con tertulianos y prescriptores de contenidos habituales en el espacio como Chelo García-Cortés, Evelyn Segura, Marta Montaner, Juan Avellaneda, Neus Sala, Xavier Pérez Esquerdo, Aleix Parisé, Àlex Cubero y Andrea Vilallonga.

A pesar de que el pasado mes de agosto fue confirmado en el morning presentado por Alfonso Arús de manera oficial para esta nueva etapa, llegando a salir en pantalla con normalidad en los primeros días de programa, finalmente Marc Redondo decidió renunciar de manera voluntaria y aceptar la oferta RTVE Catalunya. De momento, no está cerrado quién será la persona que le sustituya en las mañanas de laSexta.

Marc Redondo es Doctor en Información y Comunicación por la Universidad de Barcelona (UB) y combina sus clases con su labor como meteorólogo en televisión, tarea que ejerce desde hace más de dos décadas.

Tras un breve periodo en la radio, debutó de la mano del Canal Méteo, integrado en la extinta plataforma Digital +. Y desde entonces, no ha dejado de trabajar en el sector audiovisual.

En 2007 dio el salto a laSexta como presentador del tiempo en los informativos, de donde salió para probar suerte en 13 TV (ahora Trece), durante tres años.

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Volvió a la cadena de Atresmedia en 2018, primero en laSexta Noticias y pocos meses después como colaborador fijo de Alfonso Arús, con el que ha estado trabajando hasta que ha firmado su próximo aterrizaje en RTVE.

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Fuente: El Periódico

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