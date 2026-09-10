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Confesiones

Gonzo destapa las condiciones que le puso Ayuso para entrevistarla en 'Salvados': "Aprendí que es mejor dejarlo"

El presentador recuerda que solo dispuso de 40 minutos "en bruto" y admite que terminó la conversación con más de la mitad de sus preguntas sin hacer.

Gonzo e Isabel Díaz Ayuso

Gonzo e Isabel Díaz Ayuso

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Carlos Merenciano

Madrid

Gonzo ha recordado este miércoles en 'Cara al Show con Marc Giró' una de las entrevistas más complicadas de su etapa al frente de 'Salvados'. El periodista habló de su encuentro con Isabel Díaz Ayuso tras las elecciones madrileñas de 2021 y aseguró que la presidenta de la Comunidad de Madrid impuso numerosas condiciones antes de sentarse frente a él.

El asunto surgió durante el juego 'Salva a dos', cuando Gonzo tuvo que escoger entre entrevistar a Felipe VI y Letizia o a Ayuso y Alberto González Amador. Tras decantarse por los Reyes, explicó que la dirigente madrileña "no es fácil de entrevistar" y desveló una de las principales limitaciones: "Nos dio 40 minutos en bruto. Es decir, desde que me siento hasta que me levanto, solo 40 minutos".

El periodista reconoce ahora que aceptar aquellas condiciones le dejó una lección. "Yo aprendí que es mejor dejarlo. Hay condiciones que uno no puede aceptar para hacer ciertas entrevistas", señaló, aunque en aquel momento el equipo decidió seguir adelante porque les interesaba contar con Ayuso en el programa en pleno auge de su figura política.

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Una entrevista que se quedó corta

La limitación de tiempo acabó condicionando el resultado de la conversación. Gonzo asegura que cuando Ayuso dio por terminada la entrevista tuvo la sensación de que todavía le quedaba mucho por abordar: "Cuando se levantó y se fue me quedaron la mitad de las cosas por poder preguntar y que luego no pude profundizar". Por eso, sostiene que un límite temporal solo es asumible cuando permite desarrollar realmente la entrevista: "Si te ponen límite de tiempo, que sea un tiempo razonable".

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Fuente: El Periódico

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