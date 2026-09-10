Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huevos MercadonaPeter LimAsentamiento F1TrenesChivaFordAgricultura valencia
instagramlinkedin

Se repiten

Nueva polémica en 'Rueda la letra': el concurso fusila antiguos roscos de la época de Telecinco, repitiendo hasta 20 respuestas en la prueba final

Fran González se enfrentó a una 'Rueda' prácticamente idéntica a otra que ya había jugado en 2019 en 'Pasapalabra'.

Fran en 'Rueda la letra'

Fran en 'Rueda la letra' / Telecinco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

'Rueda la letra' apenas lleva unos días en emisión y ya suma una nueva polémica. El concurso de Carlos Sobera ha recurrido en su prueba final a roscos prácticamente idénticos a otros que ya se utilizaron años atrás en 'Pasapalabra' durante su etapa en Telecinco, según desvela El País. El caso más llamativo afecta precisamente a Fran González, uno de sus primeros concursantes.

El asturiano se enfrentó este martes a una 'Rueda' que repetía hasta 20 de las 25 respuestas de un rosco que él mismo había disputado en 2019. Es decir, siete años después, Fran volvió a encontrarse con una prueba final construida casi íntegramente a partir de material que ya conocía de su anterior paso por 'Pasapalabra'.

No sería además un caso aislado. Este medio señala que Lilit Manukyan también ha concursado con material reciclado de antiguos roscos, aumentando las dudas sobre la elaboración de las pruebas del formato. La situación resulta especialmente significativa porque ambos fueron escogidos para inaugurar el concurso después de haber pasado anteriormente por 'Pasapalabra'.

Más presión sobre 'Rueda la letra'

La polémica llega cuando el programa ya está bajo la lupa por sus numerosas semejanzas con 'Pasapalabra'. Atresmedia e ITV estudian emprender acciones legales contra Mediaset por el parecido entre ambos formatos, mientras 'Rueda la letra' mantiene como pieza central la antigua prueba de 'El rosco', ahora rebautizada como 'La rueda'.

Noticias relacionadas

El concurso está producido por Mediaset España junto a Bulldog TV y dirigido por Rafa Guardiola, que estuvo durante una década al frente de 'Pasapalabra' en Telecinco. Según recoge el citado medio, Guardiola ha defendido que los guiones de 'Rueda la letra' se elaboraban desde cero, y que debía revisar el material antiguo de Telecinco.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pasado desconocido del padre de Rita Barberá: dos años en tres prisiones diferentes
  2. Tormentas, granizo y rachas de viento muy fuertes: la Aemet activa el aviso naranja en la Comunitat Valenciana
  3. La Generalitat alerta por las fuertes lluvias en Valencia: pide retirar coches de zonas inundables y no cruzar barrancos
  4. Aemet activa avisos por fuertes lluvias y tormentas en Valencia este miércoles
  5. De Benítez, Valverde y Arrasate a Motta, Palladino y Tudor: así está el mercado de entrenadores libres por si el Valencia CF prescinde de Carlos Corberán
  6. El hombre asesinado por su hijastro residía desde hace una década en San Isidro
  7. Un investigado en el caso Azud pide el archivo por prescripción y no demostrar el supuesto amaño de un contrato
  8. Detenidos cuatro hombres acusados de agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos en Valencia

Del frente frío y las fuertes tormentas a la estabilidad: la Aemet confirma un giro radical del tiempo este fin de semana en la Comunitat Valenciana

Del frente frío y las fuertes tormentas a la estabilidad: la Aemet confirma un giro radical del tiempo este fin de semana en la Comunitat Valenciana

El PSPV saca la flauta ante el no conservatorio

El PSPV saca la flauta ante el no conservatorio

El Valencia CF: de octavo 'Fair Play' a colista de la Liga

El Valencia CF: de octavo 'Fair Play' a colista de la Liga

La etapa 18 de la Vuelta a España 2026, en imágenes

La etapa 18 de la Vuelta a España 2026, en imágenes

Silvia Colomina y Pedro Plata se ponen al frente de la comisión de las fiestas del Rebollet en Oliva

Silvia Colomina y Pedro Plata se ponen al frente de la comisión de las fiestas del Rebollet en Oliva

El portero de Alzira Josep Martínez entona el 'mea culpa' por su error en el Real Madrid-Inter de Champions

El portero de Alzira Josep Martínez entona el 'mea culpa' por su error en el Real Madrid-Inter de Champions

La lucha "por la dignidad de la escuela pública" continúa en Morvedre

La lucha "por la dignidad de la escuela pública" continúa en Morvedre

El Pacte Territorial per l'Ocupació de la Safor logra insertar en el mercado laboral a 154 personas

El Pacte Territorial per l'Ocupació de la Safor logra insertar en el mercado laboral a 154 personas
Tracking Pixel Contents