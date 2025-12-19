Audiencias 18/12/2025
'Horizonte' lidera la noche mientras 'Gran Hermano' cierra su edición con una final discreta
El reality de Telecinco sube al 10% en su despedida, pero queda por detrás del programa de Cuatro y muy lejos de sus cifras históricas.
Redacción Yotele
La final de la vigésima edición de 'Gran Hermano' confirma que el formato ha cerrado una etapa especialmente complicada en Telecinco. Aunque la gala del 18 de diciembre logra subir hasta el 10% de cuota, el dato resulta insuficiente para devolverle el liderazgo y certifica un final discreto para un reality que ha vivido permanentemente instalado en cifras bajas, pues las últimas galas no llegaron al 9%.
Ese contexto permitió que otras cadenas tomaran ventaja en el prime time. Cuatro volvió a colocarse en cabeza con 'Horizonte', que se impuso con un 10,9% y se convirtió en la opción más seguida de la noche. Muy cerca quedaron las propuestas de La 1 y Antena 3: 'Dra. Fabiola Jones' descendió al 9,4%, mientras que 'La encrucijada' alcanzó un 9,2%.
Donde sí se mantuvieron las jerarquías habituales fue en el access prime time. 'El hormiguero' cerró el año liderando con autoridad al firmar un 17,9%, muy por delante de 'La revuelta', que se quedó en un 12,7% en La 1. A mayor distancia, pero consolidado en su franja, 'First Dates' volvió a funcionar como valor seguro para Cuatro con un 8,1%.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.536.000 (12,7%)
Dra. Fabiola Jones: 728.000 (9,4%)
Antena 3
El hormiguero: 2.159.000 (17,9%)
La encrucijada: 669.000 (9,2%)
Telecinco
Gran hermano. Final express: 563.000 (4,7%)
Gran hermano. Final: 582.000 (10%)
laSexta
laSexta clave: 534.000 (4,8%)
Roja Navidad: 826.000 (6,8%)
El taquillazo “El fuego de la venganza”: 384.000 (6,1%)
Cuatro
First dates: 756.000 (6,3%)
First dates: 981.000 (8,1%)
Horizonte: 654.000 (10,9%)
La 2
Cifras y letras: 506.000 (4,3%)
Cifras y letras: 781.000 (6,3%)
El cine de La 2 “Nosotros, los Leroy”: 235.000 (2,2%)
Documentos TV: 87.000 (1,4%)
LATE NIGHT
La 1
Dra. Fabiola Jones: 160.000 (4,4%)
Felinos noche y día: 98.000 (5,5%)
Antena 3
La encrucijada: 506.000 (12,3%)
La encrucijada: 141.000 (6,2%)
laSexta
Cine “Bajo vigilancia”: 79.000 (3,8%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 101.000 (5,4%)
La 2
Cine “Criminal”: 37.000 (1,2%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 794.000 (10,2%)
Valle Salvaje: 786.000 (11,2%)
La promesa: 988.000 (12,9%)
Malas lenguas: 1.028.000 (11,8%)
Aquí la Tierra: 1.234.000 (12,4%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.208.000 (14,9%)
Y ahora, Sonsoles: 742.000 (9,8%)
Pasapalabra: 2.014.000 (20,7%)
Telecinco
El tiempo justo: 587.000 (7,8%)
El diario de Jorge: 725.000 (9,4%)
Agárrate al sillón: 707.000 (7,5%)
laSexta
Zapeando: 425.000 (5,3%)
Más vale tarde: 437.000 (5,8%)
Cuatro
Todo es mentira: 535.000 (6,9%)
Lo sabe, no lo sabe: 423.000 (5,4%)
La 2
Saber y ganar: 528.000 (6,2%)
Dra. Fabiola Jones: 332.000 (4,3%)
Malas lenguas: 480.000 (6,5%)
Reformas extraordinarias de George Clarke: 117.000 (1,3%)
Secretos del metro de Londres: 133.000 (1,3%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 330.000 (17,1%)
Mañaneros 360: 406.000 (14,5%)
Mañaneros 360: 819.000 (11,2%)
Antena 3
Espejo público: 264.000 (11,3%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 747.000 (17%)
La ruleta de la suerte: 1.508.000 (22,8%)
Telecinco
La mirada crítica: 162.000 (9,1%)
El programa de AR: 275.000 (11,7%)
Vamos a ver: 532.000 (9%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 186.000 (13,1%)
Aruser@s: 323.000 (15,5%)
Al rojo vivo: 318.000 (9,6%)
Cuatro
¡Toma salami!: 5.000 (0,4%)
Alerta cobra: 19.000 (1,1%)
Alerta cobra: 29.000 (1,6%)
Alerta cobra: 64.000 (3%)
En boca de todos: 185.000 (6,5%)
La 2
Zoom tendencias: 15.000 (1,7%)
Zoom tendencias: 11.000 (0,9%)
Los secretos de las ardillas: 14.000 (0,8%)
Saber vivir: 12.000 (0,6%)
Aquí hay trabajo: 13.000 (0,6%)
La aventura del saber: 14.000 (0,6%)
Caravana educativa: 16.000 (0,7%)
Sin equipaje: 21.000 (0,9%)
El western de La 2 “Tierra sagrada”: 87.000 (3%)
El cazador: 125.000 (2,2%)
Saber y ganar: 185.000 (2,2%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.080.000 (24,2%)
Telediario 1: 1.222.000 (14,2%)
Informativos Telecinco 15h: 891.000 (10,4%)
laSexta Noticias 14h: 635.000 (8,5%)
Noticias Cuatro 1: 391.000 (6%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.359.000 (20,1%)
Telediario 2: 1.561.000 (13,4%)
laSexta Noticias 20h: 599.000 (6,5%)
Informativos Telecinco 21h: 738.000 (6,4%)
Noticias Cuatro 2: 491.000 (5,3%)
Matinal
Telediario matinal: 111.000 (14,8%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 150.000 (12,7%)
El Matinal (Telecinco): 124.000 (10,8%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,5%), La 1 (11,8%), Telecinco (8%), Cuatro (6,6%), laSexta (6,6%), La 2 (3,4%).
Mensual: Antena 3 (13,2%), La 1 (11,9%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,1%), Cuatro (6%), La 2 (3,2%).
