À Punt cancela el programa de Toni Cantó

La audiencia le ha dado la espalda al programa El Debat, presentado por Toni Cantó, y tras sus pésimos datos de audiencia, la televisión pública no ha aguantado más y lo ha cancelado. El programa, que se estrenó el pasado 5 de diciembre, no ha cumplido con las expectativas y se ha colocado, semana tras semana, entre los formatos con peores registros de la parrilla.

Su mejor cuota de pantala la registró en el primer programa con el título 'El feminismo en crisis', con un 2,4%, y, a partir de ahí, los datos fueron pésimos hasta llegar, en la parte final del programa ¿Ya no nos gusta el turismo? del pasado viernes con un 0% técnico de audiencia .

Los otros temas, poco atractivos para el espectador según su respuesta, fueron La monarquía en españa, La cesta de la compra y ¿Valenciano o castellano en la escuela?.

El mismo camino que Va de bo

El magazin vespertino Va de bo, presentado por Nacho Cotino y Mabel Martí, una de las grandes apuestas de la temporada, también fue cancelado solo tres meses después de su estreno por su baja audiencia. El programa nació con la intención de convertirse "no solo un espacio de actualidad, sino también una ventana de análisis" de lo acontecido en la Comunitat Valenciana y el mundo.

La televisión autonómica lo planteó como una mezcla de actualidad política y crónica de sucesos pero, desde el primer momento, la audiencia no lo acompañó. Los bajos índices cosechados durante sus tres meses en antena han acabado por condenarlo y sacarlo fuera de la parrilla de À Punt.