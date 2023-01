La crítica de Monegal: No son copos de nieve, son batas blancas sanitarias

Poco antes de este jueves al mediodía encendí la tele mientras estaba trasteando por mi casa. Miré de refilón la pantalla. Fue un momento. Al pasar por la sala. Y quedé sorprendido. El cielo era azul. El Sol lucía restallante. Pero estaba nevando.

Me senté, atónito, en el sofá, a escudriñar aquel misterio que la tele me estaba enseñando. Y me dí cuenta enseguida de lo que pasaba. No eran copos de nieve lo que estaba cayendo. Eran las batas blancas que nuestros sanitarios lanzaban al aire, frente al Parlament de Catalunya, en protesta por sus intolerables condiciones de trabajo y en defensa de una sanidad pública eficiente y bien dotada.

GEOGRAFÍA blanca. Estos últimos días las cadenas nos están ofreciendo imágenes similares. Toda la geografía del Estado es una gran nevada de batas blancas. Los testimonios surgen imparables a través de la pantalla. Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. El miércoles, Ana Pastor (‘El objetivo’, La Sexta) estaba rodeada de casi un centenar de sanitari@s. Eligió a una doctora al azar, pediatría de atención primaria en este caso. Le preguntó: "¿Cuantos niños atiendes en una jornada laboral?". Respuesta: "No menos de cincuenta. De ocho de la mañana a tres de la tarde. Hago el trabajo de tres profesionales. No es curar, es despachar".

Siguieron los testimonios. Un auxiliar de enfermeria del Hospital del Mar de Barcelona, un jefe de urgencias del Hospital de La Fe de Valencia... Y un rótulo grande, en mitad de aquella Facultad de Medicina, que decía: ‘La sanidad pública se desangra’.

INFORMATIVO ‘TN migdía’. Cubrían la manifestación de sanitari@s frente a la Generalitat. La cámara nos ofreció en primer plano esta pancarta: "Los médicos sí lloran, los médicos no facturan". Exacto. Ni llevan un Ferrari, ni un Rolex, ni gozan dos mansiones en Pedralbes. Quizá ni siquiera un humilde Twingo se pueden pemitir para ir tirando.

‘ZONA Franca’, el espacio del sarcasmo ‘estripat'. Aparece el presentador Joel Díaz vestido con bata blanca. "Es mi particular homenaje. En Cataluña el sueldo base de la mayoría de los médicos apenas llega a los mil euros. Es una vergüenza. Entre otras cosas porque un subnormal como yo cobra mucho más". Creo que es la primera vez que he estado de acuerdo con Díaz de una forma tan absoluta y total.