Con varios meses de retraso, Poker Face ha aterrizado por fin en España de la mano de SkyShowtime. Aclamada por muchos como una de las mejores series del año, esta producción nos devuelve el sabor de esos viejos clásicos de la televisión de toda la vida, haciendo una puesta al día. Una mezcla entre Colombo, El Fugitivo y Se ha escrito un crimen que no tiene más pretensiones que hacer disfrutar de una historia policiaca bien contada. Esta misma plataforma nos ha devuelto esta vuelta a la televisión clásica con Star Trek Strange New Worlds, otro de los mejores títulos del catálogo.

Entre sus creadores figura el cineasta Rian Johnson. La maestría de Johnson en la televisión ha sido más que recordada estas últimas semanas al haberse cumplido diez años de la emisión de Ozymandias, uno de los episodios que dirigió para Breaking Bad y que marcó el inicio hacia el final de las andanzas de Walter White como el rey de la meta. Este episodio está considerado en muchos portales como uno de los mejores de la historia de la televisión. No hubo esa unanimidad en el caso de la saga Star Wars donde generó encendidos debates entre defensores y detractores . Hay quienes consideran que se cargó la saga galáctica con Los últimos jedi, película a la que consideran poco menos que una herejía, mientras que otros que la ven como una revitalización que abría la franquicia hacia nuevos caminos. En Disney se proyectó una nueva trilogía basada en las tramas abiertas en el Episodio VIII, pero lo cierto es que ésta no termina de ver la luz, mientras que los ejecutivos de los estudios parecen más interesados en las series que en nuevos títulos para la pantalla grande. Mientras se deciden, Johnson por su parte logró quitarse esta espinita con la película Puñales por la espalda y su secuela en Netflix, una refrescante parodia de esos clásicos de misterio a lo Agatha Christie. Con Poker Face, Johnson vuelve ahora su mirada hacia esas series policiacas de toda la vida con un protagonista carismático que cada semana se encarga de resolver un nuevo caso.

El personaje principal es Charlie Cale, una mujer que recorre Estados Unidos huyendo de la mafia al volante de un Plymouth Barracuda de color azul, y que tiene la rara capacidad de saber cuándo alguien la está mintiendo. La carretera y los paisajes desérticos le dan a la trama un cierto sabor a road movie, en la que no faltan los personajes que viven en caravanas. Está interpretada por Natasha Lyonne, quien desde Orange is the New Black parece estar en su salsa encarnando a personajes rebeldes, sarcásticos y al margen del sistema. Había mucho de Nicky Nichols en la Nadia Volvokov de Muñeca rusa. Y casi parece que estemos viendo a ambas en el personaje de Charlie, por lo que no faltan las situaciones de comedia en cada episodio. A cada pueblo al que llega, siempre se acaba encontrando con un asesinato.

Como le ocurría a la Jessica Fletcher (Angela Lansbury) de Se ha escrito un crimen. Sus peculiares habilidades la colocarán en una privilegiada posición para resolverlo. Al más puro estilo de Colombo, otro clásico del género que por cierto también está disponible en esta plataforma, cada episodio empieza con el asesinato de la semana. Sabemos desde el principio quién es el culpable y por qué. Tras esta presentación, llega otra secuencia en la que se nos explica cómo ha llegado Charlie a relacionarse con los implicados. A veces, la víctima es una persona con la que había conseguido hacer una cierta amistad, o algún conocido que se ha visto injustamente acusado. Dado el ambiente en que se mueve Charlie, estos falsos culpables suelen ser personas muy desfavorecidas y vulnerables, carne de cañón para que el sistema se cebe con ellas. La trama consiste en ver cómo Charlie resuelve el caso. Siempre desde un discreto segundo plano y evitando cualquier contacto con las autoridades para evitar que sus perseguidores la localicen. Por mucho que intente esquivar los problemas, éstos siempre la acaban encontrando.

Poker Face nos lleva a esas series de toda la vida, en las que no hace falta haber visto todos los episodios para seguir la trama. Cada semana, Charlie llega a un lugar nuevo, con personajes nuevos. La única continuidad que hay es la persecución por la mafia, pero el avance de esa trama queda reservado a los momentos más especiales de la temporada. Esta huida nos lleva a otro incunable de la pequeña pantalla como es El Fugitivo. Qué bien le hubiera venido al Doctor Richard Kimble (David Janssen) encontrarse con Charlie para demostrar que fue el Hombre Manco quien mató a su mujer.

Hasta los títulos de crédito tienen un toque retro muy setentero que conectará muy bien con los más nostálgicos. Cada episodio está rodado con el mismo mimo que el de una película para la gran pantalla que llegan a superar la hora de duración. El propio Johnson se ha puesto tras las cámaras en varios capítulos de la primera temporada, entre ellos los dos primeros. También cuenta con un reparto de actores de primera fila como invitados especiales, entre ellos Adrian Brody, Nick Nolte, Chloë Sevigny o Ron Perlman. A pesar de los retrasos de su llegada a España y de que Estados Unidos ya emitió al completo la primera temporada hace ya meses, Skyshowtime la está emitiendo a ritmo de un episodio semanal cada viernes. En el momento de escribir estas líneas, va ya por el cuarto de un total de diez. Por lo que a este ritmo, no tendríamos que esperar mucho para los episodios de la segunda temporada.

Las plataformas ya están planteando el volver a las emisiones con anuncios. Las súbitas desaparaciones de series de sus catálogos hacen a algunos espectadores regresar a los formatos físicos. En fin, que parece que volvemos a la televisión de toda la vida. Así que ya que volvemos la mirada hacia esos tiempos, ¿por qué no recuperar lo que de verdad amábamos de ella?