La crítica de Monegal: La ‘nietísima’ de Franco, ¡modelo de libertad! (TVE)

Acaba de dedicarle La 1 de TVE a Carmen Martínez-Bordiú, la ‘nietísima’ de Franco, un ‘Lazos de sangre’. Ha sido, por decirlo de algún modo, una sorprendente velada. Primero, en el espacio llamado ‘documental’, han glosado su vida hasta la actualidad, a base de imágenes de archivo, esa inmensa cantidad de apariciones suyas en la tele y comentarios grabados a personas de su entorno.

Sus hermanos Jaime Martínez-Bordiú y Francis Franco resaltaron la bondad y gran humanidad de su hermana. Pero sobre el último novio/pareja que ha tenido ella, durante seis años, en su residencia actual de Sintra (Portugal), Francis Franco señaló: «Eso no es ni pareja. Es una ‘chochera’ de vejez». Demuestra este comentario cómo le funciona el machismo neuronal al primer nieto varón de Franco. El resto ha sido un repaso a su vida, las trágicas muertes que ha tenido que soportar, pero, sobre todo, han celebrado lo que han considerado un modelo de espíritu rebelde y libre. Se ha casado con quien ha querido, ha vivido cómo y dónde ha querido, ha roto moldes, en suma, una pìonera de la feminidad más empoderada. También se han referido a su relación con el abuelo, el dictador, con un pasaje, creo que del 'NO-DO', una crónica de sus vacaciones en el Pazo de Meirás: «Las cámaras sorprenden al Generalísimo en su condición de tranquilo hombre de hogar, modelo y ejemplo para la gran familia española». Si, así se expresaba buena parte del periodismo de aquellos años, no tan lejanos.

La segunda parte ha sido ‘El debate’. De la selección de opinadores, y algunos masajistas, allí congregados, quiero señalar el asombro de las periodistas Valeria Vegas, y sobre todo de Marta Nebot, al ver el tono del documental. No es una pionera, es una privilegiada, advertían. Mientras aquí las mujeres no podían viajar sin permiso del marido, y eran consideradas adúlteras, con penas de cárcel si mantenían relaciones extramatrimoniales, ella gozaba de bula total. Los Franco se llenan la boca con la palabra ‘¡España!’, como grandes patriotas, y ella vive en Portugal para no pagar impuestos, señalaban Valeria y Marta estupefactas. Exacto. Pero aquí el gran bochorno es el de TVE al dedicarle a la ‘nietísima’ dos horas de televisión pública, dibujada como pionera del feminismo libre, como si fuera una epígona de Clara Campoamor o Simone de Beauvoir.