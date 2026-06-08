'Alice y Steve' (Disney+): ¿qué ocurrió entre mi mejor amigo y mi hija?

'Alice y Steve' Creadora: Sophie Goodhart Dirección: Tom Kingsley Reparto: Nicola Walker, Jemaine Clement, Yali Topol Margalith, Joel Fry País: Reino Unido Duración: 30 min. aprox. (6 episodios) Año: 2026 Género: Comedia Estreno: 8 de junio de 2026 (Disney+) ★★★★

En el pasado festival Canneseries, un título puso de acuerdo a todo el mundo y se hizo con el codiciado premio a mejor serie, uno especial para el mejor reparto y el del Jurado de Estudiantes. Es fácil entender este consenso: 'Alice y Steve' es un raro ejemplo de lo que los ingleses llaman 'crowd-pleaser' ('disfrute para las masas') que, a la vez, contiene las suficientes dosis de complejidad y atrevimiento para colmar a paladares selectivos, escépticos y exigentes.

La diseñadora de ropa Alice (Nicola Walker, prota de 'The split') y el reputado peluquero Steve (Jemaine Clement, de Flight Of The Conchords, grupo y serie) se conocen desde hace tres décadas, cuando cruzaron sus caminos en nada menos que el legendario club de The Haçienda de Manchester. Llegaron a ser novios, pero ahora simplemente se quieren y se cuidan. "Eres mi mejor amigo", le dice ella a él al principio de la serie. "Y si hubiera una inundación, usaría el cuerpo de mi madre como canoa para salvarte". Así de profundo es el amor de Alice, correspondido por Steve.

¿Y si hubiera no una inundación, sino una traición sexual? ¿Podría su ligazón inquebrantable resistir esa sacudida? Izzy (Yali Topol Margalith), la hija de 26 años de Alice, se ha ido a vivir un par de semanas con sus padres (él es Joel Fry, visto en 'Juego de tronos') y su hermano pequeño (Tyrese Eaton-Dyce) tras una ruptura con un tipo mezquino. Está tranquilamente desconsolada, igual que Steve, resignado a la soledad cuatro años después de su divorcio. Una noche tonta, algo sucede entre los dos, pero no es un accidente, sino un comienzo. Que puede significar el fin de la mejor amistad.

Es fácil creerse la química entre los viejos amigos Alice y Steve, pero también creíble resulta (aunque parezca más complicado e incómodo) la que establecen dos personajes con más de un cuarto de siglo de por medio. A nivel de coherencia argumental, ayuda que Izzy sea un alma vieja, una veinteañera que se sabe la letra del estándar 'Blue skies' de Irving Berlin. Por su parte, Clement sabe dotar a Steve de irresistibles aires de cachorro desvalido. Aceptamos esta relación como algo factible.

La guionista Sophie Goodhart (del equipo de 'Sex education') parece tratarnos de hacer ver lo bueno y tierno que puede darse en una clase de relación generalmente mal vista por la sociedad. Sin olvidarse de todo lo peliagudo y espinoso: se muestran con gracia los posibles choques generacionales, a veces de forma tan sencilla y efectiva como en cierta discusión sobre Woody Allen y los valores de su cine, necesaria alusión a 'Maridos y mujeres' (en la que Allen se besaba con la joven Juliette Lewis) incluida.

Pero la serie no se llama 'Izzy y Steve'; es menos sobre ese romance intergeneracional que sobre sus efectos en una relación aún más importante. La química entre Izzy y Steve no conquista a una madre que ahora puede llamar "perdedor pedófilo" al que parecía el hombre perfecto. Walker sabe mostrar a la perfección la rabia y el desconcierto de una mujer que a veces parece madre protectora, otras veces exnovia despechada y, en la mayoría de ocasiones, amiga contrariada. A su lado, Fry brilla como un marido a veces paciente, otras no tanto, y Eaton-Dyce como el hijo adolescente que se abre paso como puede en los misterios del amor, esos que aquejan también a su hermana. Los diálogos son generalmente sustanciosos, a veces divertidamente crueles. Algunos conflictos se resuelven, otros no. En la vida a veces ganas y otras pierdes.