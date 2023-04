La nueva etapa de Pasapalabra tras la salida de Rafa Castaño y Orestes Barbero después de que el primero ganase en marzo el bote del concurso está protagonizada en los últimos días por dos mujeres: Marta y Encarni.

Ambas concursantes del popular programa que actualmente se emite en Antena 3 están cosechando buenos datos de audiencia y convirtiendo el espacio en un concurso divertido y lleno de anécdotas gracias a su desparpajo y simpatía.

Especialmente activa es Encarni y espontánea donde las haya. Hace unos días ya sorprendió a todos en mitad del rosco al proponer a su rival, Marta, que quedasen empatadas y dejasen la última prueba en tablas.

Pasapalabra y las canciones de la pista musical

En la edición de Pasapalabra emitida el jueves 20 de abril volvió a vivirse un momento divertido que despertó las risas de invitados, público e incluso de su rival: Marta. Fue durante la prueba de la pista musical. Ambas concursantes debían adivinar cuál era la canción que se ponía en juego.

Primera pista: era un tema de 1985. Segunda: suenan unos acordes. Marta es más rápida y aprieta antes el botón que Encarni, así que es la primera en responder, pero no sabe qué canción es. Encarni, al parecer, sí.

El turno salta a esta concursante y, muy dispuesta, comienza a cantar la canción. "Se me enamora el alma... se me enamora... cada vez que te veo, cruzar la calle..." y sigue cantando sin pudor alguno hasta que, al cabo de unos segundos, el presentador de Pasapalabra, Roberto Leal, le indica que no es esa la canción que buscan. "Nooooooooo", le dice. Y ella se tapa la boca con las manos mientras Marta le espeta riendo: "¡Y encima te ha dejado cantar!"

Roberto Leal se defiende: "Es que yo también quiero ir conociéndoos a vosotras... Quería ver ese remate, pero no; me he dado cuenta de que no es esa canción". Y Pasapalabra continúa.

Tercera pista: "Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo". Y ambas concursantes saltan otra vez. En esta ocasión es Encarni la primera en apretar y lo tiene claro: sabe cuál es la canción. "Marinero de luces", de Isabel Pantoja. "Canta, canta", le pide Roberto Leal. "Ahora no canto", le suelta Encarni riendo. Pero Roberto Leal acaba por convencerla y, al final, la concursante se arranca con la tonadilla mientras el presentador le dice: "Al final no os lo habéis llevado...", en referencia a que Marta y su equipo habían perdido esos segundos.

Y sí, es que Encarni acertó. Así que canción correcta y más segundos para ella.