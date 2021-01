José Luis Losa, uno de los concursantes más recordados de la cuarta temporada de 'MasterChef' y ganador de 'Supervivientes 2017', ha denunciado a través de sus redes sociales que aún no ha recibido el premio que le correspondía por quedar tercero en el talent culinario de La 1.

"El premio por quedar tercero nunca me lo dieron ni pude reclamar nada de nada, y encima cuando gané en 'Supervivientes' me pidieron el 30% del premio del bruto, sin descontar impuestos. Les dije que un juez lo decidiría", ha explicado el exconcursante, quien ha negado mantener una mala relación con la productora que pone en marcha 'Supervivientes'. De hecho, estas palabras las ha publicado junto a una foto abrazando a Lara Álvarez, presentadora del "reality show" de Telecinco. "Tanto con Bulldogtv (productora de 'Supervivientes') como con Telecinco siempre estaré agradecido. Los presentadores, el equipo... todos geniales. De hecho, me llevo con todos bien. Pero con 'MasterChef' no es lo mismo, de esa productora sí tengo MUY MAL sabor de boca", ha explicado Losa.

José Luis Losa experimentó un increible cambio físico tras su paso por 'Supervivientes'. Pese a que el manchego mantiene que su relación con la productora es "buena", no acudió a la final del "reality", donde tenía que entregar el cheque a Sofía Suescun.