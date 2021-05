El 'talent show' Drag Race España se estrenó este domingo con gran éxito de audiencia. El programa concentró a más de 5 millones de visualizaciones en Atresplayer premium y casi 10 millones de menciones en las redes sociales.

Su estreno en la plataforma de streaming de Atresmedia llegó a ser Trending Topic en Twitter, donde lo más comentado fue la aparición de Hugáceo Crujiente, la drag valenciana que ganó el primer reto del programa. La prueba consistía en desfilar con una vestimenta creada para la ocasión.

El outfit de payaso llorón mezclado con Eduardo "Manosfregona" conquistó al jurado, y en concreto, a Ana Locking. "A pesar del estrés extremo de este primer episodio, conseguí desarrollar el concepto de mi look en el que coser no fuera prioridad 🤪 Un personaje tan tan llorón que se friega sus propias lágrimas", explicó la drag en sus redes sociales. El 'look' de la valenciana se inspiró en Ofelia, el personaje de Hamlet.

¿Quién es Hugáceo Crujiente?

Es conocida por ser un rostro habitual junto a Liz Dust de la discoteca Picadilly, ubicada en el barrio de Russafa.