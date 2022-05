Esta noche, a partir de las 22:10 horas, La 1 de TVE emite una nueva entrega de ‘Masterchef. Los aspirantes reciben una caja misteriosa que esconde nueve ingredientes que han recibido un homenaje en las ediciones anteriores del programa. Todos deben cocinar un plato con, al menos, seis de los ingredientes de la caja y tienen que añadirle un novel food. Estos nuevos alimentos, o alimentos del futuro, que no se consumían en Europa antes del año 1997, se elaboran mediante un procedimiento que no se ha utilizado previamente o a partir de ingredientes o materias primas nuevas. Para demostrar que no es imposible, el jurado invita a los chefs Oriol Castro y Mateu Casañas y recompensa el trabajo de los tres mejores con el pin de la inmunidad. Más tarde, el espacio celebra el 50 aniversario de Médicos Sin Fronteras, que ofrece asistencia médica y ayuda humanitaria en los lugares más devastados del planeta. Los concursantes sirven dos menús internacionales: un equipo hace viajar a los comensales al Líbano, de la mano del chef Basem Alawartany, y el otro recorre la gastronomía de Sudáfrica, junto al chef Jan Hendrik van der Westhuizen. Ambos lideran los equipos aunque solo se pueden comunicar con ellos en sus lenguas maternas. Finalmente, el protagonista del último reto de la noche es un ingrediente indispensable en la cocina occidental, que se utiliza para elaborar platos dulces y salados: la harina de trigo. Los delantales negros deben enfrentarse a un plato básico de la cocina inglesa, como es el yorkshire pudding with gravy and roast beef. Además, la actriz y cantante Belén López, finalista de la sexta edición de MasterChef Celebrity, se vuelve a poner la chaquetilla para participar en este reto.

Telecinco emite un nuevo capítulo de ‘Desaparecidos’, a partir de las 22:50 horas. Sonia y Sebas acuden a la vivienda en la que reside un niño que acaba de desaparecer para indagar en su entorno y buscar pistas que permitan localizar su paradero. Durante sus pesquisas, se ven obligados a colaborar con el inspector Sousa. Los primeros indicios apuntan como sospechosos a la empleada del servicio doméstico que trabaja para la familia y a su novio, una hipótesis que no acaba de convencer a la inspectora Ledesma. Paralelamente, Carmen, presidenta de la asociación Ayuda Desaparecidos, brinda su ayuda y colaboración a la inspectora en el caso. Mientras tanto, Rodrigo y Azhar tratan de esclarecer la desaparición de dos adolescentes, compañeras y amigas pertenecientes a entornos sociales y religiones diferentes. A medida que avanza la investigación, todo apunta a que las chicas podrían haberse involucrado en un asunto muy peligroso. Antena 3 seguirá apostando por ‘Inocentes’ a partir de las 22:45 horas. Han intenta con todas sus fuerzas rebuscar en su memoria para descubrir quién es Mazo, el hombre misterioso. Paralelamente, Naci está preocupado por su estado de salud. Safiye, por su parte, sigue intentando ir más allá para que su matrimonio con Naci empiece sobre bases sólidas. Cuatro estrena una nueva entrega del docureality ‘Los miedos de…’ a partir de las 22:45 horas. 'Cristina Cifuentes, Elsa Anka y Juan y Toñi Salazar'. Elsa Anka y su acrofobia (miedo a las alturas); los cantantes Juan y Toñi Salazar y su ornitofobia (aversión a las aves) y claustrofobia (angustia en espacios cerrados), respectivamente; y el miedo a montar en moto de Cristina Cifuentes son los casos de esta edición. laSexta emite ‘Blade’ a partir de las 22:30 horas. Cuando la madre de Blade fue mordida por un vampiro mientras estaba embarazada, no sabía que le estaba dando un don a su hijo nonato mientras yacía moribunda: las mejores habilidades de los vampiros en combinación con las mejores cualidades humanas. Blade creció y se convirtió en un cazavampiros para vengar la muerte de su madre. Los vampiros, que se las han arreglado para infiltrarse en todas las grandes organizaciones humanas, necesitan la sangre de Blade para convocar a la Magra, el dios de la sangre que les hará gobernar sobre el ganado humano.