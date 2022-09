'El Diario de Patricia' fue uno de los programas más recordados de principios de los 2000. Presentado por Patricia Gaztañaga y después por Sandra Daviú, este magacín catapultó a algunas personalidades televisivas, entre ellas David 'El Pincel', un vecino de València que participó en el programa en una de sus últimas temporadas.

Su figura ha vuelto a ser objeto de comentarios en redes sociales gracias a la especialista en televisión Sonia Mangas, que ha recordado a través de un hilo en Twitter a dos de los participantes de 'El Diario' que intentaron hacerse un hueco en el mundo de la interpretación.

David 'El Pincel' acudió al programa cuando tenía 19 años para hablar de Sandra, una chica a la que quería seducir. "Hace un mes que no tengo relaciones sexuales", aseguró el valenciano. "Estoy que me subo por las paredes, y no me subo porque no soy Spiderman". Después de aparecer en Antena 3 realizó una serie de vídeos para presentarse a sí mismo. En un tono épico, se describió a él mismo como un "valiente" mientras demostraba sus aptitudes en fuerza y agilidad.

En El Diario de Patricia también hubo gente que tiró más por el mundo de la interpretación. ¿Qué fue de ellos?. Dentro hilo 🧵👇🏻 pic.twitter.com/tGV4K6or8z — Sonia Mangas (@Soniamangas) 7 de septiembre de 2022

Más tarde realizó algunos sketch con el que buscaba que los ficharan desde las cadenas de televisión. Como no funcionó, se presentó a 'Gran Hermano' de Telecinco y 'Adán y Eva' de Cuatro.