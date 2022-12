Esta noche, a las 22:45 horas, La 1 de TVE emite ‘La pequeña Suiza’. Narra las peripecias de los habitantes de un imaginario pueblo castellano enclavado en el centro del País Vasco llamado Tellería, que desea, tras 700 años de historia, pasar a ser parte del territorio vasco. Tras la negativa del gobierno, un curioso hallazgo en el santuario del pueblo originará que los osados habitantes de Tellería pidan su anexión, nada menos que a uno de los países más ricos del mundo: Suiza.

Esta noche, a las 22:50 horas, Telecinco emite ‘Cenicienta’. La historia de La Cenicienta cuenta las andanzas de la joven Ella cuyo padre vuelve a casarse tras la trágica muerte de su madre. Ella no quiere disgustar a su querido padre así que acoge a su madrastra, Lady Tremaine y a sus hijas Anastasia y Drisella en la casa familiar. Pero el padre de Ella fallece repentinamente y ahora se encuentra a merced de una nueva familia celosa y cruel. Ella acaba siendo una sirvienta cubierta de cenizas a la que llaman despectivamente Cenicienta. Una situación que podría sumirla en la desesperanza pero ella está decidida a cumplir con las últimas palabras que le dijo su madre: "Deberás ser valiente y amable". Así que Cenicienta no caerá en la desesperación, ni despreciará a los que la maltratan. Además, está el apuesto extraño al que conoce en el bosque. No sabe que no se trata de un empleado más de Palacio, sino que es un príncipe, pero lo que sí sabe es que ha encontrado a su alma gemela. Parece que su destino podría cambiar cuando Palacio invita a todas las jóvenes casaderas a un gran baile donde Ella abriga la esperanza de volver a encontrarse con el encantador "Kit". Por desgracia, su madrastra le prohíbe asistir al baile y hace jirones su vestido. Pero, como ocurre en todos los buenos cuentos de hadas, surge una mano amiga en forma de una amable mendiga que, armada con una calabaza y unos ratones, cambiará para siempre la vida de Cenicienta.

Antena 3 emite un nuevo episodio de ‘Hermanos’ a partir de las 22:45 horas. En el próximo capítulo de ‘Hermanos’ veremos cómo Akif acabará destruyendo la tienda de campaña de Doruk. Quiere que vuelva a casa cueste lo que cueste, pero el joven no va a ponérselo nada fácil. Todo este revuelo dejará al descubierto el dinero que Sengül robo del sorteo y su familia no podrá creerse que haya sido capaz de llegar tan lejos. Además, Asiye se quedará muy preocupada por Doruk y le buscará un nuevo sitio donde vivir mientras el joven busca trabajo en el restaurante donde han contratado a Ömer y a su primo. Kadir hablará con Melisa para hacer las paces, pero ella cree que no le importa lo suficiente.

Cuatro emite ‘El debate de las tentaciones’ a las 22:50 horas. Después de que Claudia y Samu hayan activado ambos las luces de la tentación después de que ella haya dado un paso clave en su relación con Álvaro y él haya vivido una noche de pasión con Elena, Claudia, pareja de Javi, y Samu, pareja de Tania, estarán presentes. Los dos protagonistas de ‘La Isla de las Tentaciones’ explicarán lo vivido hasta el momento durante su experiencia en República Dominicana y responderán a las preguntas que les plantearán Sandra Barneda y el equipo de colaboradores, que en esta entrega del programa estará integrado por Anabel Pantoja, Suso Álvarez, Marta Peñate, Alejandro Nieto, Alejandra Rubio, Terelu Campos, Kiko Jiménez y Tania Medina.

laSexta emite ‘Pinocho’ a las 22:30 horas. En un recóndito lugar de Italia, Geppetto, un viejo carpintero, tiene la ilusión de poder tener un hijo. Un buen día decide crear una marioneta de madera. El muñeco cobra vida y lo llama Pinocho.