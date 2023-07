Antena 3 emite esta noche a las 22:00 horas un nuevo capítulo de 'Secretos de Familia'. En la entrega, Ilgaz, convencido de que su instinto no le fallaba, revisó las grabaciones de seguridad de comisaría para detectar algún comportamiento extraño en Burak. ¡Y lo consiguió! El fiscal descubrió que el periodista mentía con respecto a su hemofobia.

Así que el fiscal está decidido a recabar las pruebas necesarias para poder encarcelar a Burak. El fiscal no se quedará con los brazos cruzados y sus amigos lo ayudarán en la investigación. ¿Conseguirán atrapar al periodista?

Por otro lado, Ceylin seguirá dándole vueltas a quién mató al taxista que había secuestrado con ella y descubrirá un detalle que la acercará mucho a la verdad. ¿Quién habrá sido el asesino? ¿Lo delatará?

Además, Deyra intentará animar a Pars, que todavía no levanta cabeza por la muerte de su hermana, mientras Yekta continúa haciendo de las suyas, sabiendo que Burak es el asesino.

Indiana Jones vuelve a laSexta esta noche a las 21:30 horas en 'El Taquillazo'. La cadena ofrece a los espectadores el pase de la tercera entrega de la famosa saga cinematográfica de aventuras.

En esta entrega, Indiana Jones descubre que su padre, el también arqueólogo Henry jones, ha sido secuestrado mientras buscaba la más preciada de las reliquias: el santo grial. Esta vez indiana tendrá que viajar al corazón de la Alemania nazi para rescatar a su padre e iniciar una nueva carrera para evitar que las fuerzas de Hitler se hagan con el objeto sagrado.

'Indiana Jones: La Última Cruzada' es una película estadounidense estrenada en 1989 y protagonizada por Harrison Ford, Sean Connery y Alison Doody, y cuenta con Steven Spielberg en labores de dirección.

Telecinco emite esta noche a las 22:00 horas un nuevo programa de el renovado 'Allá Tú'. El mítico concurso regresa a las pantallas de la mano de Jesús Vázquez con muchas novedades.

En esta nueva etapa, el concurso vuelve con una escenografía, iluminación y elementos gráficos renovados, un plató de mayores dimensiones y dos importantes novedades: ‘El Pulsador de la Oferta Extra’, que brinda al concursante la ocasión de disponer de una propuesta de ‘El Banquero’ a voluntad; y ‘La Comunidad de la Suerte’, un juego alternativo para que el participante puede optar una suculenta cantidad de dinero si sus posibilidades de ganar un buen premio en el juego principal se han ido esfumando.

En ‘¡Allá tú!’ se reúnen 22 concursantes y a cada uno se le entrega una caja sellada y numerada con un premio en su interior. El juego se desarrolla en dos rondas consecutivas, cada una de ellas protagonizada por un concursante distinto elegidos al azar en el grupo en función de la provincia de la que proceden.

Además, por primera vez en la historia del formato, el concursante tiene la oportunidad de disponer a voluntad de ‘El Banquero’. Cuando este llame por primera vez, el concursante intentará adivinar la oferta que ha hecho con un margen de error de 1.000€. Si lo consigue, conseguirá activar el Pulsador Azul de la Oferta Extra, un dispositivo que al apretarlo le servirá para solicitar en cualquier momento una oferta adicional. A medida que el juego avance y Jesús Vázquez vaya revelando las ofertas de ‘El Banquero’, el concursante podrá aceptarlas o rechazarlas. Si acepta una, el juego se detiene y se lleva el premio propuesto. Si la rechaza, cogerá el cheque en el que el presentador ha escrito la oferta y la destruirá en La Trituradora. A medida que se van descartando premios y rechazando ofertas, se va acumulando la emoción y la tensión por conocer la cantidad de dinero que finalmente va a ganar el concursante. Si el riesgo por llevarse un mal premio es alto, el concursante recibirá la propuesta de dejar de abrir cajas y jugar a otra de las novedades del concurso.

Por último, al final del juego, , ‘el Banquero’ propondrá al concursante abandonar la apertura de las cajas para jugar a ‘La comunidad de la Suerte’, un juego en el que tendrá que adivinar la Comunidad Autónoma que se oculta en una caja plateada que está en el plató desde el inicio del programa. La pantalla mostrará un mapa de España con sus 17 comunidades y Ceuta y Melilla. Si el concursante acierta al primer intento, se llevará 30.000€; si no lo hace, ocho comunidades desaparecerán del mapa y podrá intentarlo una segunda vez entre las diez restantes, de manera que si lo consigue ganará 10.000€ y si no lo hace, se tendrá que ir de vacío. Si el concursante decide no jugar y proseguir con la apertura de las cajas, continuará hasta el final y ganará el premio oculto en la suya propia.