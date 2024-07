Después de la final de 'Tu cara me suena', Antena 3 apuesta en la noche del viernes por el cine. A partir de las 22:10 horas se emitirá dentro del contenedor 'El películón' el film 'Pequeños detalles', estrenada en el año 2021 con John Lee Hancock como director. Ambientada en los años 90, este thriller sobre un asesino en serie tiene visos de cautivar al público.

Denzel Whasington, Rami Malek y Jared Leto protagonizan esta historia en la que un sheriff de un condado regresa a Los Ángeles donde comienza a colaborar con un detective de homicidios para intentar dar caza juntos a un astuto asesino en serie que mata siempre con el mismo 'modus operandi' a chicas jóvenes.

Además, a partir de 00:45 horas, el canal emitirá 'El secreto de la isla', donde dos hermanos policías, agobiados por la alargada sombra que ha dejado su padre (que ejerció en la brigada como jefe de policía), deben investigar juntos el crimen de una joven. Un crimen del que solo ellos pueden saber quién fue el asesino, ya que ellos mismos lo cometieron cuando estaban en plena investigación policial.

Mientras, en Telecinco el marido de Carmen Borrego, José Carlos Bernal, se sentará en '¡De viernes!' para romper su anonimato. El hombre hablará de todo lo que ha pasado desde que la hija menor de las Campos se hiciera conocida y cómo lo ha vivido él en primera persona.

Además, no será el único invitado de la noche: Elena Tablada volverá a sentarse en plató para hablar sobre su relación con Javier Ungría. La ex de David Bisbal tratará de destapar todos los secretos del concursante de 'Supervivientes 2024'. Pero no será la única mujer en sentarse para destapar secretos.

La ya mítica invitada de '¡De viernes!' Ana Herminia Illas, pareja de Ángel Cristo Jr., acude al plató una semana después de la entrevista de Arantxa del Sol. La latina hablará de la amistad que ha mantenido con Finito de Córdoba durante los últimos años, además de confirmar si ha mantenido o no una relación con el marido de la presentadora.