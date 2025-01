Victòria Roselló: «Desde el viernes anterior, sabíamos que iba a ser una dana de gran impacto»

La dana les sorprendió en plena producción del programa. Imagino que debió ser duro.

Sí, ha sido una experiencia muy difícil porque estamos aún muy impresionados y muy frustrados, sobre todo. El equipo de «L’Oratge» y la casa, desde días antes, ya estábamos advirtiendo de la posible potencialidad muy peligrosa de la situación y luego vino el seguimiento durante el día. Desde primeras horas de la mañana ya no era cuestión de predicción, sino de seguir lo que estaba ocurriendo. Íbamos viendo en directo lo que estaba pasando.

¿En qué momento es consciente de que lo que está ocurriendo no es una dana cualquiera?

El viernes previo [la riada fue el martes], yo le digo al director de informativos y a la dirección en general «viene una situación que puede ser muy crítica para la semana siguiente, concretamente el martes, y que hay que estar pendientes y preparar el operativo, porque puede ser una dana de gran impacto». Y les hago la comparativa de la dana de 20 19, de la Vega Baja, en la que se registraron 500 litros por metro cuadrado. Fue una dana diferente completamente a la de octubre, pero fue una dana que se vio venir también días antes y entonces, digamos, se preparó a la población para advertirles de lo que venía. Las cantidades de lluvia caídas fueron similares. La única diferencia, que es importante, es que las cantidades de agua caídas en este episodio se produjeron en las cabeceras o en los cursos medios de ríos y barrancos, pasando por esos barrancos que fueron los más destructivos. La predicción meteorológica tiene siempre un rango de incertidumbre. En ese momento no sabíamos que iban a caer 700 litros en Turís. Sabíamos que podrían caer entre 200 y 500 en cuencas medias o altas de ríos, pero no exactamente dónde. Eso no se sabe hasta el día en sí.

¿Con cuánta antelación podemos tener una predicción del tiempo fiable?

Cuanto más te acercas al día en que se señala el máximo peligro y ves que va cumpliéndose, más seguro estás de que eso va a pasar.

Comentaba que en la predicción hay rangos de cantidad de lluvia que puede caer, pero hay mucha diferencia entre 200 y 500 litros por metro cuadrado.

Claro, efectivamente. Una cosa es la predicción y otra ya seguimiento de la situación. Es decir, la situación fue mucho peor de lo que preveían los modelos.

¿Cómo de habituales son las alertas rojas?

No hay tantos y, además, son diferentes, no es lo mismo un aviso rojo por lluvia que un aviso por calor. Tras esta dana hay un antes y un después. Los avisos que estuvieron muy bien puestos, pero habría que saber hacerlos llegar mejor a la población.

¿Cree que la información del tiempo se va a ver con otros ojos a partir de ahora?

En València, siempre ha sido una información de mucho interés. Justamente por las cosas que pasan aquí. Incluso en tiempos en los que Canal 9 tenía menos audiencia, el público siempre fue muy fiel a la información del tiempo.

El programa pone en valor el archivo de la televisión pública.

Sí, son 35 años de archivo de la televisión valenciana con imágenes de eventos meteorológicos extremos.

¿Cómo ha sido la labor de documentación?

Ha sido un trabajo que ha involucrado a muchas personas, guionistas, realizadores, que han hecho un gran trabajo. El montaje consigue hacer un relato de la historia bastante fiable, son meses de trabajo de muchas personas, de documentalistas, de los que han seleccionado las piezas más destacables del archivo de Canal 9 y de À Punt. Es un trabajo de muchos meses. n

