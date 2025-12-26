Retransmisión en À Punt del concierto ‘Les Veus Secretes’ del ‘Botifarra’ en el Principal

À Punt emite el lunes, a las 23.30 horas, el concierto de la gira Las Voces Secretas de Pep Gimeno Botifarra, grabado en el Teatro Principal de Valencia. La retransmisión acerca a la ciudadanía un proyecto cultural impulsado por el área de Igualdad de la Diputación, concebido para poner en valor la música tradicional valenciana y visibilizar el papel de las mujeres como transmisoras fundamentales del patrimonio cultural y de la memoria colectiva.

La vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia y responsable del Área de Igualdad, Natàlia Enguix, ha explicado que « Las Voces Secretas nació de la necesidad de recuperar y reconocer las voces de tantas mujeres que, desde el ámbito familiar y cotidiano, han sido las principales guardianas de la tradición musical valenciana». En este sentido, Enguix ha señalado que «el objetivo del proyecto era dar visibilidad a ese legado, hacerlo audible y situarlo en el centro de la programación cultural», y ha añadido que «la emisión del concierto en À Punt permite ampliar ese alcance y llevar este reconocimiento al conjunto de la ciudadanía a través de la radiotelevisión pública valenciana».

El concierto del Teatro Principal, que agotó todas las entradas semanas antes de la celebración, el pasado marzo, destinó la recaudación obtenida a entidades culturales afectadas por la dana, a iniciativa de la vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, y del propio Pep Gimeno Botifarra .

Asimismo, el espectáculo, que podrá verse en À punt, ofrece una puesta en escena concebida como un recorrido musical dividido en cuatro partes que evocan las estaciones del año y el paso del tiempo. A través de este hilo conductor, el concierto combina interpretación musical en directo con piezas audiovisuales y breves relatos que contextualizan las canciones y las vinculan a la memoria colectiva.

Sobre el escenario, Pep Gimeno Botifarra interpreta un repertorio de cantos tradicionales valencianos -canciones de cuna, piezas festivas y canciones populares- acompañado por colaboraciones que refuerzan el carácter coral del proyecto. En concreto, en el concierto del Teatro Principal participaron las artistas Sandra Monfort y Abril, junto al Thíasos Coral, que aportaron registros distintos. La propuesta cuenta con la producción del Mono Entertainment y con acompañamientos audiovisuales realizados por Barret Films, integrados en la puesta en escena del concierto. La imagen fue creada por la ilustradora Núria Riaza, inspirada en mujeres como la tía Teresa, de la Llosa de Ranes; la tía Maria, la Fornera , de la Torre de Lloris de Xàtiva, y la tía Emilieta y la hija Meliues, entre otras guardianas de la música tradicional valenciana.

El espectáculo grabado en Valencia funciona como síntesis del recorrido territorial del proyecto, que a lo largo de la gira pasó por distintos municipios y comarcas de la provincia y logró reunir a más de 5.000 personas. Las Voces Secretas se representó en hasta 15 localidades de comarcas como el Camp de Turia, la Safor, la Ribera Alta, el Valle de Albaida, la Huerta Norte o la Canal de Navarrés, se adaptó a cada contexto y mantuvo siempre el vínculo con el territorio y la gente.

En palabras de la vicepresidenta Natàlia Enguix, «vivir el concierto en el Teatre Principal fue una experiencia muy especial, tanto por la respuesta del público como por la emoción compartida en cada canción». Enguix ha señalado que «escuchar estas piezas en directo permite comprender mejor la importancia del papel que han tenido las mujeres en la transmisión de nuestra música tradicional» y ha animado a la ciudadanía a «ver y disfrutar este concierto en À Punt, una oportunidad para emocionarse y reconocer un legado que forma parte de nuestra historia colectiva».n