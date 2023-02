Samantha Hudson impactó con su testimonio en la última entrega de 'Viajando con Chester'. La artista charló con Risto Mejide sobre un turbio asunto que vivió en su adolescencia: que fue víctima de abusos sexuales reiterados.

“Tengo la mala costumbre de no hablar nada con ello (su familia), y soltarlo en televisión. Entonces me dicen, '¿Cómo que abusaron de ti 15 veces?”, aseguró la cantante, aclarando que no recibió abusos por parte de una persona, sino de más.

"A veces eres un adolescente que se ha criado en Magaluf, que es un entorno con mucha fiesta que si no sabes gestionar te puede pasar factura, y cuando eres adolescente efectivamente no sabes gestionar demasiadas cosas. Acabas de descubrir tu sexualidad, te has denominado 'maricón' y lo llevas con orgullo, y dices: 'Voy a hacer esas cosas de gays, eso que nunca me he permitido. Voy a salir con chicos'. Pero caes en dinámicas un poco turbias”, siguió explicando Samantha.

Hudson afirmó que "resultaba más fácil ligar con hombre mayores", desvelando también que tuvo relaciones sexuales con hasta 15 individuos que tenían más edad. “Yo resultaba un caramelo. Tenía 16 o 17 años en ese momento, pero me quitaba años: decía que tenía 13 o 15”.

“Fue un sexo consentido porque yo quería. No fue una violación, pero sí que fue un abuso sexual, porque muchas veces me volvía a casa llorando, triste, no entendía por qué. Cuando creces te das cuenta de que a veces eres tan pequeña y te crees que lo entiendes todo, y no sabes ver que lo que está sucediendo es que eres una persona que todavía no se ha desarrollado, ni tienes una preferencias sexuales desarrolladas, y que la pareja sexual con la que compartes ese momento sí es un adulto con una conciencia de lo que está haciendo y que, lejos de fomentar un diálogo y un consenso, lo que hacían era aprovecharse de una situación injusta, ejercer un abuso de poder", detalló la cantante.

Posteriormente, Samantha también afirmó que no experimentó "ningún placer" en estos encuentros: "Me pegaban un empujón, me tiraban a la arena, y se iban. Y así fueron mis primeras experiencias sexuales y de mucha gente del colectivo".

Hudson también puso en relieve que esas mismas situaciones les han ocurrido igualmente a chicas trans en plena transición, y chicas cis. Además, recuerda que en su caso particular lo que le ocurrió era un delito ya solo por no tener la mayoría de edad, mientras las personas con las que mantenía relaciones “nunca bajaban de los 35 años y el que más edad era 70”.

“Es hora de que la gente entienda que decir sí no siempre significa sí. Puedes decir ”sí“ por muchos motivos: porque tienes miedo, porque te sientes coaccionada... Lo que prima es el deseo. Y si estás en una situación que te hace sentir vejada, por mucho que sea consensuada, eso es un abuso”, sentenció.