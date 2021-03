'Alba' aterriza este domingo en Atresplayer Premium con su primera temporada. Inspirada en la exitosa novela turca ‘Fatmagül’, Elena Rivera y Eric Masip protagoniza este drama emocional cuyo punto de partida es la violación múltiple a una joven que luchará contra la rica y poderosa familia de sus agresores por hacer justicia. YOTELE charla con los actores sobre sus personajes en la nueva serie de Atresmedia.

¿Qué feedback esperáis del público de ‘Alba’?

Elena Rivera: Siento que hay muchísima expectación por esta serie por el tema que trata, por ver hacia donde va y cómo se va a contar la historia. Espero que todo el mundo quede contento. Lo hemos intentado hacer con el máximo respeto posible.

Eric Masip: Esperemos que haya una buena recepción. Creemos que esta serie hace bien a la sociedad.

Habladnos cada uno de vuestros personajes

E.R.: Alba, se va a ver desde el principio que, por lo que le ocurre, va a sacar fuerzas de donde ella piensa que no tiene para sobreponerse a la violación que sufre por parte de los mejores amigos de su novio. Va a intentar hacer justicia y que los sinvergüenzas acaben entre rejas.

E.M.: Bruno es un chico sencillo, que siempre ha trabajado. Es un hombre con mucha sensibilidad y amor hacia los suyos. Vive con su tía porque creció sin padres. En Madrid se encuentra con Alba y se enamora, que cree que es el amor de su vida y que ya lo tiene todo. De repente ocurre la tragedia de la violación y a raíz de eso empiezan a desencadenarse todas las tramas…

Entonces existe un vínculo entre vuestros dos personajes muy fuerte…

E.R.: Sí, eran dos chicos que eran del mismo pueblo y ya se conocían. Sabían en qué clase de grupos se movían el uno del otro, pero nunca se habían llegado a relacionar. Hasta que al final, las casualidades de la vida llevan a que se conozcan en Madrid. Estaban predestinados. Con mirarse ya se entienden, parecen muy unidos hasta que ocurre lo que ocurre y hay que hacerle frente y ya se verá si la relación puede seguir adelante o no.

¿Qué habéis aprendido de ‘Alba’?

E.M.: Lo que más me ha marcado ha sido conocer profundamente todos estos temas, sobre todo el de Alba, que era impactante. El hecho de grabar algunas escenas me ha concienciado muchísimo más de lo que ya estaba. Por mucho que Bruno quiera meterse en la historia y buscar justicia con Alba, al final, la víctima es ella y debe darse el protagonismo que se merece sin Bruno.

E.R.: Lo que más me gusta de Alba, al final, es como está contada la historia, desde un punto desde el que no se intenta buscar el panfleto ni el titular, sino que se intenta normalizar. No gira todo entorno a la violencia de género en la sociedad ni a la violencia machista. Todo eso se palpa y forma parte de la trama. Yo creo que esto va a ser lanzado como un mensaje que va a entrar en la gente inconscientemente.

Elena, ¿qué tal llevas la fama?

E.R.: Nunca he sentido el no poder ir a comprar el pan, básicamente porque intento siempre tener los pies en el suelo y normalizarlo todo. Hago vida normal y por suerte, puedo hacerlo. Sí que es verdad, que al haber empezado desde tan pequeña en una serie como ‘Cuéntame’, que es historia de España, pues la gente me ha visto crecer y me conocen mucho. Al final, eso es una maravilla, me demuestran el cariño que me tienen y como valoran mi trabajo. Entiendo que la gente pueda llegar a pararme por la calle porque le causa emoción verme en persona, cuando se sientan en el sofá y pueden verme como si estuviera en sus casas.

Eric, ¿qué papel crees que ha sido el que ha sido clave para ser conocido?

E.M.: No lo sé, la verdad. No sé cuánto uno es conocido o no, por ejemplo, las redes sociales creo que es solo una parte de eso. Yo lo que intento es seguir trabajando y espero que, si lo de “conocido” sirve de algo, espero que sea para seguir trabajando.

Elena, recientemente has acabado tus estudios de magisterio. ¿Tienes pensado aparcar tu carrera como actriz para dedicarte a la docencia?

E.R: No, simplemente era algo que tenía siempre en mente y me ha gustado desde pequeña. Decidí dedicarme a la interpretación e irlo compaginando con los estudios, que, como base vital, creo que viene bien tenerlos ahí. Por ahora, evidentemente, no voy a dejar mi carrera como actriz, tengo muchísimo trabajo y espero que siga así.