Oscar Isaac y Jessica Chastain invierten los roles de género en la adaptación de 'Secretos de un matrimonio', la serie original de Ingmar Bergman de 1973 que este sábado han presentado en el Festival de Cine de Venecia y que estrenará HBO el 13 de septiembre.

El actor de origen guatemalteco hace triplete en esta Mostra ya que también protagoniza 'The card counter' de Paul Schrader, que compite por el León de Oro y 'Dune', la superproducción de ciencia ficción de Dennis Villeneuve, que se presentó ayer viernes fuera de concurso.

"Me siento abrumado", ha admitido Isaac en rueda de prensa, "ahora estoy rodando en Budapest -la serie 'Moon Knight'- y me ha dado mucha energía venir aquí a compartir estos proyectos que han estado retenidos tanto tiempo", por el covid.

Una larga amistad

Isaac y Chastain son amigos desde la universidad y ya habían trabajado juntos en películas como 'A most violent year' (2014) de J.C. Chandor, lo que les daba muchas ventajas a la hora de abordar esta nueva versión de "Secretos de un matrimonio" que ha escrito y dirigido Hagai Levi ('In treatment' y 'The affair').

"Ha sido una bendición en el sentido de que hay una confianza inmediata y sabes que puedes ser completamente honesto", ha dicho Chastain, "pero también es complicado porque a veces necesitabas un descanso, nosotros estamos todo el rato leyéndonos la mente y era como 'sal de mi cabeza ya'".

Isaac coincide: "Es genial no tener las preocupaciones habituales cuando vas a hacer un trabajo tan íntimo pero por otro lado es muy intenso y te preocupas tanto constantemente por el otro que es difícil tener tu espacio".

Los mismo temas bajo otra luz

Levi reevalúa los dilemas que planteaba la serie original, el amor, el deseo, la fidelidad, la convivencia en el matrimonio y el divorcio, a través de la mirada de una pareja estadounidense contemporánea e invirtiendo los papeles.

Si en la serie original era él el infiel y quien que llevaba el dinero a casa, aquí es ella. Mira (Chastain) es una ejecutiva tecnológica ambiciosa y segura de sí misma que no se siente satisfecha con su matrimonio y Jonathan (Isaac) un profesor de filosofía cerebral y complaciente desesperado por mantener su relación.

"Durante años pensé que hacer una adaptación no tenía sentido, pero la idea de invertir los roles me hizo ver que tenía un ángulo nuevo y era un experimento de género muy interesante", ha señalado Levi.

Catarsis para el espectador

Isaac ha manifestado su deseo de que la serie resuene en el espectador y que se sienta honesta. "Que haya alguna catarsis sobre lo que significa una relación", ha dicho, "la convivencia a veces es increíble y sublime y otras te quieres matar si tienes que volver a hablar con esa persona, creo que es algo con lo que muchos podrán conectar".

Para Chastain lo más interesante ha sido el experimento de género y la exploración de lo que significa ser mujer y madre hoy "en términos de salario, de quién sustenta la familia o la relación con el sexo", muy diferentes a la época de Bergman.

La actriz estadounidense dice haberse sentido muy expuesta en este trabajo. "Hagai me pedía que escribiera un diario matutino para compartirlo con él, me sentí muy expuesta y era duro volver a casa y dejar el trabajo fuera porque parte de mi misma estaba ahí".

Otra diferencia con respecto a la original, según Levi, es que aquella serie fue un ataque en toda regla a la institución del matrimonio. "Hoy el matrimonio ya no es una institución, ha sido tan atacado que en todo caso sentía que debía tender a lo contrario, subrayar que una separación también el algo muy traumático".