Carolina Ramírez: 10 cosas que hay que saber de la protagonista de 'La Reina del Flow'

Nació en Cali (Colombia), en 1983. Su padre, Hernando ‘Melo’ Ramírez, formó parte del Deportivo Cali que, en 1977, y bajo la dirección del argentino Carlos Salvador Bilardo, fue subcampeón de la Copa Libertadores. Al habilidoso jugador lo llamaban ‘El Sordo’, pero siempre supo escuchar las aspiraciones artísticas de su hija.

2- Trastorno alimentario

Se preparó para ser bailarina soñando con formar parte del ballet de la Ópera de París. Pero el anhelo se volvió obsesión por lograr un cuerpo ideal. "Quería entrar en un patrón en el que no entraba", confesó hace unos años. Su madre detectó su trastorno alimentario al ver cómo corría hacia el baño tras ingerir lo que comía.

3- El descubrimiento

Mientras luchaba contra la anorexia, siguió en la órbita musical. A los 16 años, el director John Bolívar le recomendó que se presentara en un ‘casting’ para el culebrón ‘La lectora’. Le hizo caso, en 2002 encarnó a Remedios Cherry Carranza y obtuvo el premio a la Mejor actriz revelación de Colombia. A partir de ese momento, su presencia en las pantallas comenzó a ser cada vez más frecuente.

4- Cascada de éxitos

Antes de ser Yeimy Montoya, ‘La Reina del Flow’, actuó en el programa infantil ‘Jack El Despertador’ y participó en más de una decena de series de televisión de éxito, como ‘La hija del mariachi’, ‘Las trampas del amor’ e ‘Historias Inexplicables’, donde encarnó a una periodista que investigaba casos paranormales. Fue aclamada en ‘La Pola’ por su interpretación de Policarpa Salavarrieta, una de las figuras más relevantes en la historia de la Independencia de Colombia, que eligió la muerte antes que la sumisión.

5- El salto al cine

Llegó al séptimo arte con ‘Soñar no cuesta nada’ (2006), nominada a un Goya. También formó parte del reparto de ‘Cuando los hombres se quedan solos’ y ‘Ciudad Delirio’. Con ‘La Niña errante’ (2019) ganó la Biznaga de Plata del Festival de Málaga a la Mejor actriz de reparto.

6- Jurado en un 'reality'

Su popularidad tuvo un nuevo pico en 2013 cuando formó parte del jurado del programa de búsqueda de talentos ‘La pista’, donde compartió foco con el cantante venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’.

7- La consagración

El estrellato internacional vino de la mano de Netflix con ‘La Reina del Flow’. La primera temporada fue tan bien que la serie tuvo una segunda entrega y no se descarta una tercera. En 2020 participó en ‘De brutas’, una serie que ofrece Amazon Prime.

8- Protesta política

Las protestas sociales que han agitado a Colombia la encontraron del lado de los manifestantes. La caleña denunció públicamente la represión del Gobierno de Iván Duque sobre su ciudad natal.

9- Ruptura sonada

Tuvo un largo noviazgo con el actor Jimmy Vásquez, quien confesó en 2017 que intentó suicidarse cuando se rompió la relación. "Yo tengo mi verdad y me pertenece. Si él necesitaba de eso para darse más popularidad, no sé por qué, pues ya han pasado tantos años y tiene una familia, no entiendo cuáles fueron sus motivos para ponerse en ridículo de esa manera", declaró Ramírez.

10- Una vida en Buenos Aires

Está casada desde 2010 con el empresario y productor teatral argentino Mariano Bacaleinik, 14 años mayor que ella. La pareja vive actualmente en Buenos Aires.